Paul Gigler ist Kärntens Zivildiener des Jahres 2025

Bereits zum 18. Mal werden am 23. September 2025 die „Zivildiener des Jahres“ im Bundeskanzleramt geehrt. Paul Gigler aus Spittal an der Drau ist Zivildiener des Jahres in Kärnten.

Mit der Auszeichnung „Zivildiener des Jahres“ werden junge Männer geehrt, die sich während ihres Zivildienstes besonders engagiert und als Vorbilder bewiesen haben – sei es durch Einsatz für ein besseres Miteinander von Jung und Alt oder durch gelebte Zivilcourage. Eine Fachjury wählte im Juli aus über 150 Einreichungen die Preisträger aus. Pro Bundesland gibt es einen „Zivildiener des Jahres“. Aus dem Kreis dieser Landessieger kürt die Jury den Bundessieger.

Kärntner Paul Gigler als Zivildiener des Jahres ausgezeichnet

Paul Gigler aus Spittal an der Drau ist Zivildiener des Jahres in Kärnten und wird für seine besonderen Leistungen während seines Zivildienstes im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Marienheim des Sozialhilfeverbandes Spittal an der Drau ausgezeichnet. Der Kärntner Landessieger sagt dazu: „Mein Zivildienst hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, offen auf Menschen zuzugehen. Besonders die kleinen Momente – wie das gemeinsame Spazierengehen – haben mir gezeigt, wie viel Freude man anderen bereiten kann. Ich habe dabei nicht nur soziale Fähigkeiten gewonnen, sondern auch die Zuversicht, dass ich mich in Zukunft wieder ehrenamtlich engagieren möchte.“

©BKA/Schrötter Eine Fachjury wählte im Juli aus über 150 Einreichungen die Preisträger aus.

„Es gibt Menschen, die tun mehr als nur ihre Pflicht – sie hinterlassen Spuren in den Herzen anderer. Unser Zivildiener Paul Gigler ist genau so ein Mensch. Mit außergewöhnlichem Einfühlungsvermögen, Geduld und Eigeninitiative hat er unseren Heimbewohnern unzählige wertvolle Momente geschenkt und dabei nicht nur sie, sondern auch uns als Team inspiriert“, so das Team im Haus Marienheim über den Kärntner Zivildiener des Jahres.