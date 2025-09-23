Breitbandausbau in Kötschach-Mauthen abgeschlossen

Mithilfe des Landes wurden über die Breitbandinitiative Kärnten GmbH (BIK) rund 5,7 Millionen Euro in das Projekt investiert. Gemeinsam mit dem Ausbaupartner Kelag Connect konnte so der Anschluss für über 1.900 neue Nutzungseinheiten mit einem Glasfaser-Anschluss sichergestellt werden. In der gesamten Projektregion Gailtal stehen damit über 3.200 Anschlüsse zu Verfügung. „Breitband ist die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts und vor allem für den ländlichen Raum von großer Bedeutung. Mit einem möglichst flächendeckenden Ausbau stärken wir unsere Gemeinden und leisten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Entwicklung“, ist der zuständige Breitbandreferent, Landesrat Sebastian Schuschnig, überzeugt.

Starkes Signal für Wirtschaftsstandort

Gemeinsam mit der BIK konnte man in den vergangenen Jahren über 300 Kilometer Trassenlänge in der gesamten Projektregion ermöglich. Alleine 37 Millionen Euro wurden dabei durch die öffentliche Hand verbaut. „Das ist ein starkes Signal für unseren Wirtschaftsstandort“, ist sich Schuschnig sicher und weiter „Es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht von einer schnellen Internetverbindung profitiert. Auch in Zukunft wird digitale Infrastruktur nicht an Bedeutung verliehen. Das betrifft Privathaushalte gleichermaßen wie unsere Unternehmen. Die Versorgung mit Breitbandinfrastruktur ist daher längst ein Faktor bei der Standortwahl“, so der Landesrat.

Kärnten will den Weg fortsetzen

Bei einem Besuch der Gailer Versicherungsmakler GmbH in Kötschach-Mauthen, konnte sich der Landesrat gemeinsam mit BIK Geschäftsführer Peter Schark, Petra Rodiga-Laßnig von Kelag Connect und Bürgermeister Josef Zoppoth selbst ein Bild von der Bedeutung des Breitbandausbaus für die Unternehmer vor Ort machen. „Es ist immer positiv zu sehen, wenn Investitionen Wirkung zeigen und unsere Unternehmen dadurch entlastet werden“, so Schuschnig im Rahmen der Abschlusspräsentation des Ausbauprojektes. Den eingeschlagenen Weg beim Breitbandausbau wolle man in Kärnten fortsetzten. Dafür brauche es allerdings die Unterstützung aus Wien, betont Schuschnig und appelliert in Bezug auf die geplanten Förderkürzungen seitens des Bundes abermals: „Damit unser Standort wettbewerbsfähig bleibt, braucht es den Glasfaserausbau. Hier Fördermittel zu kürzen, ist der falsche Weg und geht auf Kosten der Zukunft unserer Regionen. Es braucht rasch eine zeitliche und finanzielle Perspektive für betroffene Gemeinden.“