/ ©Corinna Palle
Ein Bild auf 5min.at zeigt den bewölkten Himmel über einer grünen Wiese in Maria Elend.
Am meisten Regen wird in den südlichen Landesteilen erwartet.
Kärnten
23/09/2025
Prognose

Wetter in Kärnten: Hier wird am Mittwoch am meisten Regen erwartet

Am Mittwoch überwiegen dichte Wolken, dazu kommt es immer wieder zu Schauern und teils kräftigem Regen. Besonders im Süden Kärntens werden Niederschläge erwartet.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)

Der Herbst bringt Abkühlung und Regen mit sich. Zumindest soll der Mittwoch in Kärnten „trüb und schaueranfällig“ verlaufen. Zum Teil kann es auch kräftig regnen. „Am meisten Regen wird in den südlichen Landesteilen, also etwa im Gailtal erwartet und vor allem hier kann es auch länger anhaltend regnen“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Zum Teil seien aber auch längere trockene Phasen möglich. Speziell im östlichen Klagenfurter Becken sowie im Lavanttal könnte es im Laufe des Tages sogar ein paar Stunden lang niederschlagsfrei sein, heißt es. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad wird es wieder etwas kühler.

