/ ©Thomas Simoner/Bundesheer
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Angelobung des Bundesheers.
„Ich gelobe“ ertönt es am 26. September auf dem Festplatz an der Bahnhofstraße in der Marktgemeinde Oberdrauburg.
Bezirk Spittal/Drau
24/09/2025
Am Freitag

Große Angelobung: 330 Kärntner Rekruten legen Treueeid ab

330 Rekruten aus ganz Kärnten leisten am 26. September ihren Treueeid auf die Republik Österreich am Festplatz an der Bahnhofstraße in der Marktgemeinde Oberdrauburg. Zuvor erfolgt eine Totenehrung auf dem Soldatenfriedhof.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)

Angelobt werden 330 Rekruten Jägerbataillon 26 aus der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau, vom Führungsunterstützungsbataillon 1 aus der Lutschounig-Kaserne in Villach, vom Stabsbataillon 7 und von der 5. Kompanie der Militärpolizei aus der Georg Goëss-Kaserne in Klagenfurt, von der Sanitätslehrkompanie des Sanitätszentrums Süd aus der Laudon-Kaserne in Klagenfurt und von der 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons 7 sowie von der Militärmusik Kärnten aus der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Militärkommando Kärnten in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Oberdrauburg und dem Villacher Führungsunterstützungsbataillon 1.

©Thomas Simoner/Bundesheer
330 Rekruten aus ganz Kärnten leisten am Freitag ihren Treueeid auf die Republik Österreich.

„Ich gelobe …“

Die Angelobung ist ein offizieller Akt, bei dem die Rekruten ihr ganz persönliches Versprechen auf die Republik Österreich und auf die Demokratie ablegen. Die Militärmusik Kärnten wird den Festakt unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Dietmar Pranter musikalisch begleiten.

Der Programmablauf:

  • 13.30 Uhr: Totenehrung auf dem Soldatenfriedhof in der Marktgemeinde Oberdrauburg
  • 15.00 Uhr: Feierliche Angelobung der Rekruten auf dem Festplatz an der Bahnhofstraße in der Marktgemeinde Oberdrauburg
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 08:58 Uhr aktualisiert
