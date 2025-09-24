Frist läuft aus: Wer Zuschuss haben will, muss schnell sein

Pendler aufgepasst! Im Rahmen der Arbeitnehmerförderung (ANF) des Landes Kärnten können noch bis zum 31. Oktober 2025 Anträge für den Fahrtkostenzuschuss bei der Arbeiterkammer Kärnten gestellt werden.

Die Förderung richtet sich an Kärntner mit geringem bis mittlerem Einkommen, die mehrmals in der Woche lange Strecken zurücklegen müssen, um ihren Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu erreichen. Besonders attraktiv ist die Förderung für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel: Wer mit Bus oder Bahn unterwegs ist und weniger als 30.000 Euro jährlich verdient sowie mehr als 30 Kilometer zur Arbeit fährt, erhält das Kärntner Klimaticket zu 100 Prozent gefördert. Zuschüsse können aber auch jene beantragen, die auf das Auto angewiesen sind.

Frist läuft aus

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach betont die Bedeutung dieser Unterstützung: „Angesichts der geografischen Gegebenheiten in Kärnten und der anhaltenden Teuerungswelle ist es mir ein wichtiges Anliegen, sowohl jene Menschen zu unterstützen, die auf den Individualverkehr angewiesen sind, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, als auch jene, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln können.“ Irene Hochstetter-Lackner, AK-Direktorin-Stellvertreterin und Vorsitzende des Arbeitnehmerförderungsbeirats, ruft alle Berechtigten auf, die Chance zu nutzen: „Unser Ziel ist es, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kärnten bestmöglich zu unterstützen. Der Fahrtkostenzuschuss des Landes ist ein wichtiger Baustein, um die täglichen Belastungen zu mindern und die Mobilität zu sichern.“

©AK Kärnten / Simone Attisani Am Foto: Irene Hochstetter-Lackner ©Gernot Gleiss Am Foto: Günther Goach