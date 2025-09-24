Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Euro-Scheine und einen Autofahrer.
Berufspendler in Kärnten haben weiterhin die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für ihre Fahrtkosten zu erhalten.
Kärnten
24/09/2025
Pendler aufgepasst

Frist läuft aus: Wer Zuschuss haben will, muss schnell sein

Pendler aufgepasst! Im Rahmen der Arbeitnehmerförderung (ANF) des Landes Kärnten können noch bis zum 31. Oktober 2025 Anträge für den Fahrtkostenzuschuss bei der Arbeiterkammer Kärnten gestellt werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(212 Wörter)

Die Förderung richtet sich an Kärntner mit geringem bis mittlerem Einkommen, die mehrmals in der Woche lange Strecken zurücklegen müssen, um ihren Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu erreichen. Besonders attraktiv ist die Förderung für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel: Wer mit Bus oder Bahn unterwegs ist und weniger als 30.000 Euro jährlich verdient sowie mehr als 30 Kilometer zur Arbeit fährt, erhält das Kärntner Klimaticket zu 100 Prozent gefördert. Zuschüsse können aber auch jene beantragen, die auf das Auto angewiesen sind.

Frist läuft aus

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach betont die Bedeutung dieser Unterstützung: „Angesichts der geografischen Gegebenheiten in Kärnten und der anhaltenden Teuerungswelle ist es mir ein wichtiges Anliegen, sowohl jene Menschen zu unterstützen, die auf den Individualverkehr angewiesen sind, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, als auch jene, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln können.“ Irene Hochstetter-Lackner, AK-Direktorin-Stellvertreterin und Vorsitzende des Arbeitnehmerförderungsbeirats, ruft alle Berechtigten auf, die Chance zu nutzen: „Unser Ziel ist es, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kärnten bestmöglich zu unterstützen. Der Fahrtkostenzuschuss des Landes ist ein wichtiger Baustein, um die täglichen Belastungen zu mindern und die Mobilität zu sichern.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Irene Hochstetter-Lackner, AK-Direktorin-Stellvertreterin und Vorsitzende des Arbeitnehmerförderungsbeirats.
©AK Kärnten / Simone Attisani
Am Foto: Irene Hochstetter-Lackner
Ein Bild auf 5min.at zeigt Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach.
©Gernot Gleiss
Am Foto: Günther Goach

Fahrtkostenzuschuss beantragen:

Interessierte Arbeitnehmer können sich noch bis zum 31. Oktober über die Arbeiterkammer Kärnten (AK) für den Fahrtkostenzuschuss – rückwirkend für das Jahr 2024 – bewerben und von dieser finanziellen Entlastung profitieren. Alle Infos dazu gibt es auf der Website arbeitnehmerfoerderung.at oder telefonisch unter 050 477- 4003.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: