Kraftwerkspläne: Kelag lädt Grundeigentümer zum Dialog

Wie berichtet, befürchtet die Bürgerinitiative „Retten wir die Möll“, dass das geplante Projekt dem Fluss bis auf eine kleine Restmenge alles Wasser entziehen und damit den Lebensraum für Mensch und Natur nachhaltig gefährden würde. Mehr dazu unter: Bürgerinitiative gegen Kraftwerkspläne an der Möll. Im Zuge der weiteren Projektplanung zum Schwallausgleichskraftwerks Kolbnitz beginnt die Kelag deshalb in den kommenden Wochen mit den Grundeigentümern entlang der vorgesehenen Stollentrasse zwischen Außerfragant und Kolbnitz Gespräche zu führen.

Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung

Bereits im Sommer 2025 hat die Kelag die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) bei der zuständigen Behörde eingereicht. Mehr dazu unter: Planung für umstrittenes Kraftwerksprojekt läuft auf Hochtouren. Derzeit erfolgt durch die zuständige Behörde die Prüfung auf Vollständigkeit der Einreichunterlagen. Erst danach beginnt die Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Rahmen dieses umfassenden Verfahrens werden mit öffentlicher Beteiligung alle Aspekte des Projekts geprüft. Auch dem Kärntner Naturschutzbeirat wurde das geplante Schwallausgleichskraftwerk Kolbnitz vorgestellt. Ergänzend führt die Kelag mit den Gemeinden Flattach, Obervellach und Reißeck Gespräche über die Unterstützung touristischer Impulse in der Region.

Studie bescheinigt Vorteile

Die von den Bürgermeistern von Stall, Flattach, Mallnitz, Obervellach, Reißeck und Mühldorf beauftragte unabhängige Variantenstudie kam – wie bereits bekannt – zum Ergebnis, dass mit dem Schwallausgleichskraftwerk Kolbnitz ein guter ökologischer Zustand der Möll erreicht werden kann. Mit der Inbetriebnahme des Schwallausgleichskraftwerks Kolbnitz entfällt die Schwall-Sunk-Thematik an der Möll und es kommt zu einer deutlichen Verbesserung für die Flussvegetation, Fische und andere Wassertiere.