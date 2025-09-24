Für Einsätze bei Hochwasser und Sturm: Medaillenregen für Florianis

Ein Zeichen der Wertschätzung: Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt wurden am Dienstag wieder Katastropheneinsatzmedaillen in Silber und Bronze an ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute verliehen.

Mit den Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Fellach, Großkirchheim, Lendorf, Kühnsdorf, Flattach-Fragant, Köttmannsdorf, Haimburg, Untermitterdorf, Kalvarienberg, Granitztal, St. Michael ob der Gurk, Mellweg, Tröpolach, Wellersdorf, Rechberg, Tiffen, Feistritz an der Drau, Obervellach, Kötschach-Mauthen, Bleiburg, Gablern sowie Reintal ausgezeichnet. Die Geehrten standen bei unterschiedlichen Katastrophen, wie Hochwasser, Stürmen und anderen Naturereignissen, im Einsatz.

Zeichen der Wertschätzung

„Die Katastropheneinsatzmedaille ist unser sichtbares Zeichen der Dankbarkeit für eure Ausdauer und Bereitschaft, anderen zu helfen. Auch soll sie euch als Motivation dienen, in Zukunft weiterhin für die Kärntner Bevölkerung da zu sein“, betonte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) überreichte er die Medaillen in Silber und Bronze: „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie sehr wir auf Menschen angewiesen sind, die Verantwortung übernehmen und helfen, wenn es darauf ankommt. Jeder einzelne verdient nicht nur unseren Respekt, sondern auch höchste Anerkennung. Jeder Geehrte hier zeigt, was Zusammenhalt und gelebte Verantwortung wirklich bedeuten. Sie alle sind die Helden des Alltags, denen wir zu großem Dank verpflichtet sind.“

©LPD Kärnten/Wajand | Verleihung der Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen ©LPD Kärnten/Wajand | Verleihung der Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen ©LPD Kärnten/Wajand | Verleihung der Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen ©LPD Kärnten/Wajand | Verleihung der Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen ©LPD Kärnten/Wajand | Verleihung der Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen