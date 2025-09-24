ÖVP und SPÖ wollen Arbeitspflicht für Asylwerber in Kärnten einführen

Neue Maßnahmen im Asylbereich wollen die beiden Parteichefs Martin Gruber (ÖVP) und Daniel Fellner (SPÖ) in Kärnten umsetzen. Neben einer Arbeitsverpflichtung soll eine Hausordnung für Asylwerber eingeführt werden.

„Koalitionäre Zusammenarbeit & Maßnahmen im Asylbereich“ titelte die Pressekonferenz im Hotel Sandwirth zu der VP-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) sowie SPÖ-Chef und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Mittwoch einluden. Letzteres wollen die Landesparteiobmänner nun umsetzen. In einem gemeinsamen Gespräch habe man sich überlegt, wo der Bevölkerung momentan am meisten der Schuh drückt. „Und das ist das Asyl-, Migrations- und Integrationsthema“, erklärt Gruber. Zwar gebe es viele Bereiche, die nur auf EU- bzw. Bundesebene umgesetzt werden können, so der Landeshauptmann-Stellvertreter, „eines können wir aber bestimmen. Nämlich was wir von jenen erwarten, die bereits in Kärnten sind.“ Und eines stehe für Gruber fest: „Wer zu uns kommt, hat nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.“

Arbeitsverpflichtung und Hausordnung für Asylwerber

Künftig soll es nicht nur eine Arbeitsverpflichtung für Asylwerber geben, sondern auch eine Hausordnung. Diese führt Fellner näher aus: „Konkret wollen wir darauf hinweisen, dass unsere Gesetze einzuhalten sind, ansonsten drohen künftig Konsequenzen. Nicht nur in Form von Strafen, sondern auch beim Asylverfahren bzw. bei Leistungen, die zur Verfügung gestellt werden“, betont der Landesrat. Auch eine verpflichtende Teilnahme an Deutsch- und Integrationskursen soll eingeführt werden. „Darin wird unter anderem die Gleichstellung von Mann und Frau behandelt werden.“ In der kommenden Landtagssitzung wollen SPÖ und ÖVP entsprechende Anträge einbringen.

Regierungsparteienklausur im Oktober

Anfang Oktober wollen die beiden Parteien auch eine Regierungsparteienklausur abhalten. „Um die Themen unserer Zusammenarbeit näher zu definieren und festzuhalten, was wir in den nächsten Monaten und Jahren weiterbringen wollen“, so Fellner und Gruber ergänzt: „Für mich und die Kärntner Volkspartei zählen drei Dinge. Das sind Mut zu Reformen, Tempo für die Wirtschaft, Investitionen in die Zukunft unseres Standortes.“

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Daniel Fellner (SPÖ) ©VP Kärnten Am Foto: Martin Gruber (ÖVP)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 14:01 Uhr aktualisiert