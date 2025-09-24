Petition: Kärntner wehren sich gegen Krankenhaus-Sparmaßnahmen

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) hat in der vergangenen Woche den „Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030“ präsentiert. Dieser sieht nicht nur mehr Angebote im niedergelassenen Bereich, neue Ambulatorien sowie zusätzliche Primärversorgungseinheiten (PVE) vor, sondern auch diverse Sparmaßnahmen. Geplant ist unter anderem die Auflösung der Allgemeinchirurgie im Krankenhaus Friesach sowie beim Krankenhaus der Elisabethinen in Klagenfurt. Die Entscheidung habe man aufgrund der Auslastungszahlen getroffen, wie es aus dem Büro der Landesrätin auf Nachfrage von 5 Minuten heißt: „Aufgrund der Größe des Bundeslandes Kärnten hat auch der Landesrechnungshof eine Harmonisierung gefordert, was nun mit dieser Leistungsbereinigung auch geschieht.“ Die allgemeinchirurgischen Leistungen werden ab Mitte des Jahres 2027 vom Klinikum Klagenfurt, dem LKH Villach, dem LKH Wolfsberg, dem Krankenhaus St. Veit und dem Krankenhaus Spittal kompensiert.

12.000 Unterschriften binnen weniger Tage

Doch nicht alle sind begeistert über diesen Schritt. „Wir können das so nicht hinnehmen, sondern kämpfen für den Erhalt der chirurgischen Abteilung als zentraler Bestandteil einer wohnortnahen, umfassenden medizinischen Versorgung“, erklärt Ursula Heitzer, Betriebsratsvorsitzende im Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach. In Abstimmung mit der Geschäftsführung startete Freitagabend eine Petition zum Erhalt der Chirurgie und der Betten. „Drei Tage später hatte die Petition über 12.000 Unterschriften – und stündlich kommen neue dazu“, berichtet Heitzer. „Das zeigt, wie enorm die Unterstützung für das Krankenhaus Friesach in seiner jetzigen Form auch seitens der Bevölkerung ist“.

Gesundheitsreferat zu Online-Petition

Aus Prettners Büro heißt es dazu: „Offensichtlich wird am DOKH Friesach sehr gute Arbeit geleistet und die Verbundenheit der Mitarbeitenden und der Bevölkerung ist groß. Die große Unterstützung ist aber auch deshalb nachvollziehbar, da hier mit Halbwahrheiten argumentiert wurde. Es gibt auch im RSG 2030 eine Standortgarantie für das DOKH Friesach.“ Beweis genug müsse der Anfang Oktober bevorstehende Spatenstich mit Neubau von zwei OP-Sälen für die Orthopädie und Traumatologie / Unfallchirurgie sein. „Außerdem soll der Standort Friesach mit 30 neuen Betten für Übergangspflege aufgewertet werden.“ Für die Notfallversorgung bleibe zudem die Traumatologie erhalten – „und wird sogar modernisiert!“

Gespräch mit der Krankenhausleitung am Donnerstag

Heitzer ortet im regionalen Strukturplan wiederum eine strukturelle Benachteiligung für Friesach. „Ein Krankenhaus mit Vollversorgung – inklusive Chirurgie – ist ein entscheidender Standortfaktor. Ohne diese Abteilung verliert Friesach an Attraktivität. Ein derartiger Schritt würde die Abwanderung aus der Region weiter vorantreiben. Das kann nicht im Interesse der politischen Entscheidungsträger sein und dagegen werden wir uns wehren.“ Aufgrund der vorherrschenden Diskussion soll es am Donnerstag auch ein Gespräch mit der Krankenhausleitung geben. „Eine entsprechende Alternativlösung wurde bereits im Vorfeld angeboten“, heißt es aus dem Gesundheitsreferat abschließend dazu.