Kommunikation bei Blackout: Kärnten startet Pilotprojekt

Bei einem Blackout versagen herkömmliche Kommunikationssysteme weitestgehend. Doch in einer Kärntner Ortschaft wird nun weitergefunkt, auch wenn Handy und Strom ausfallen.

In der Gemeinde Neuhaus wird bald das neue Notfall-Kommunikationssystem MERLIN genutzt.

In der Gemeinde Neuhaus wird bald das neue Notfall-Kommunikationssystem MERLIN genutzt.

Wenn Telefon, Handy, Internet und sogar der Strom ausfallen – wie können Gemeinden dann noch mit ihrer Bevölkerung kommunizieren? In der Gemeinde Neuhaus im Bezirk Völkermarkt startet dazu ein Pilotprojekt: Zur Kommunikation im Katastrophenfall wird dort ab September 2025 MERLIN genutzt, einem europaweit einzigartigen Notfall-Kommunikationssystem, das auch bei langanhaltenden Blackouts funktioniert.

MERLIN-Basen in Telefonzellen

Über MERLIN lassen sich kurze Textnachrichten zwischen Gemeinde und Haushalten austauschen, unabhängig von herkömmlichen Netzen.Das energieautarke System wurde von der Universität der Bundeswehr München entwickelt und basiert auf der energiesparenden LoRa-Funktechnologie. Bereits 2024 wurden fünf erste Versuchsgeräte in Betrieb genommen nun folgt die zweite Generation mit zehn MERLIN-Basen in umgebauten Telefonzellen, jeweils ausgestattet mit Photovoltaik-Batteriepuffern und LoRa-Technik sowie mobilen Endgeräten für Haushalte in besonders gefährdeten Ortsteilen.

Bist du auf einen Blackout vorbereitet? Ja, ich bin für den Notfall gut ausgerüstet. Na ja, ich habe ein paar Dinge vorbereitet. Nein, ich mache mir darüber keine Gedanken. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Massive Unwetter als Anstoß für MERLIN

Anstoß für das Projekt waren auch die massiven Unwetter im Sommer 2023, die Straßen, Brücken und Leitungen zerstörten und ganze Ortsteile tagelang von der Außenwelt abschnitten. In Kombination mit schwacher Mobilfunkversorgung im Grenzgebiet zu Slowenien erkannte man die Notwendigkeit einer krisenfesten und unabhängigen Kommunikationslösung. Mit MERLIN will man künftig für solche Situationen gerüstet sein – und dafür sorgen, dass Hilfe und Information auch dann ankommt, wenn alle klassischen Kommunikationswege versagen.

MERLIN-Geräte werden bald an Haushalte ausgegeben

Nach der Einführung sollen MERLIN-Geräte an interessierte Haushalte ausgegeben und Krisenübungen vorbereitet werden. Außerdem ist die Integration von Wetterstationen, Bodenfeuchtesensoren und Hochbehälterpegelmessungen geplant, um ein Lagebild für die Einsatzkräfte zu schaffen, ebenso wie die Einbindung kritischer Infrastrukturen und besonders vulnerabler Zielgruppen. Neuhaus’ Bürgermeister Patrick Skubel freut sich auf die Zeit als Pilotgemeinde: „Mit MERLIN wird Sicherheit für die Bevölkerung geschaffen, und zwar auch dann, wenn Strom, Telefon und Internet nicht mehr funktionieren.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 16:53 Uhr aktualisiert