Österreich trauert um Musikpionier: „Er hat neue Wege eröffnet“

Österreich trauert um einen musikalischen Pionier: Dieter Kaufmann, ein Wegbereiter der Elektroakustik, verstarb im Alter von 84 Jahren. Vor allem in Kärnten und Wien herrscht große Trauer.

Der Komponist und Pionier der Elektroakustik Dieter Kaufmann ist am Dienstag im Alter von 84 Jahren verstorben. Kaufmann wurde 1941 in Wien geboren, wuchs aber in Kärnten auf. Seine künstlerische Persönlichkeit war facettenreich: Er schuf Musiktheaterwerke und genreübergreifende Arbeiten, er arbeitete als Chorsänger, schrieb Kirchenmusik, Bühnenmusik und Orchesterwerke und gründete mit seiner Frau Gunda König und dem Tontechniker Walter Stangl das K & K Experimentalstudio

Zahlreiche Ehrungen

Zu seinen vielen Ehrungen zählen der Preis des Musikprotokolls, der Förderungspreis der Stadt Wien für Komposition, der Preis der Stadt Wien für Musik sowie der Ernst-Krenek-Preis der Stadt Wien, eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt Wien im Bereich der Musik. Doch auch in Kärnten wurde Kaufmann hoch geschätzt: 2008 wurde er mit dem Kulturpreis des Landes Kärnten ausgezeichnet, von 1983 bis 1990 leitete er die Kompositionsklasse am Kärntner Landeskonservatorium, zudem war er lange und sehr engagiert im Fachbeirat für Musik des Kärntner Kulturgremiums tätig.

Trauer in Wien und Kärnten

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zeigt sich über die Nachricht vom Tod Dieter Kaufmanns betroffen: „Dieter Kaufmann war ein kreativer Geist, der sich stets mit den Entwicklungen der Musik auseinandersetzte und Neues erkundete. Sein Engagement für Innovation und Experimentierfreude machte ihn zu einem großen Vorbild und Wegbereiter der österreichischen Gegenwartsmusik.“ Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser drückt der Familie und allen Angehörigen sein Beileid aus. „Dieter Kaufmann hat in der Musik neue Wege eröffnet und auch immer wichtige Botschaften damit verbreitet, die Menschen erreicht und zum Denken angeregt“, so Kaiser, der das sozialkritische Engagement des Komponisten hervorstreicht.

