Von Ladendetektiv erkannt: Polizei schnappt mutmaßliche Seriendiebe

Der Kärntner Polizei gingen zwei mutmaßliche Seriendiebe ins Netz – und das dank eines Ladendetektivs, der die zwei Männer wiedererkannte und sofort reagierte.

Dem Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach gelang es in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Spittal an der Drau, mehrere Diebstähle zu klären, die im Zeitraum vom 3. bis 22. September 2025 in verschiedenen Elektrofachgeschäften verübt wurden. Das gab die Landespolizeidirektion Kärnten am 24. September bekannt.

Diebstähle verursachten Tausende Euro Schaden

Doch was ist passiert? Am 22. September 2025 wurden zwei Rumänen im Alter von 21 und 29 Jahren, die von einem Ladendetektiv wiedererkannt wurden, festgenommen. „Die beiden Männer stehen zudem im Verdacht, zumindest einen weiteren Diebstahl in einem Drogeriemarkt versucht zu haben“, informiert die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. In weiterer Folge verfügte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) die Einlieferung der beiden Männer in das Polizeianhaltezentrum Villach zum Zwecke der Schubhaft. Durch die Taten entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 18:46 Uhr aktualisiert