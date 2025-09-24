Kuschelkurs oder halbe Sachen? Politiker kritisieren neuen Asylkurs

Am 24. September luden der neue Kärntner SPÖ-Chef Daniel Fellner und Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesparteiobmann Martin Gruber (ÖVP) zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema „Koalitionäre Zusammenarbeit & Maßnahmen im Asylbereich“. Im Kern des neuen Maßnahmenpakets stehen Pflichten für Neuankömmlinge: So wollen die Politiker neben einer Arbeitsverpflichtung auch eine Hausordnung für Asylweber einführen. Wer sich nicht an Gesetze hält, dem sollen Konsequenzen drohen. „Nicht nur in Form von Strafen, sondern auch beim Asylverfahren bzw. bei Leistungen, die zur Verfügung gestellt werden“, betont Fellner. Auch verpflichtende Integrations- und Deutschkurse sind angedacht.

Grüne verurteilen „Kuschelkurs“ zwischen SPÖ und FPÖ

Mit den neuen Plänen sind jedoch nicht alle zufrieden. Seitens der Grünen kommt etwa harsche Kritik: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, weist darauf hin, dass Kärnten aktuell weit wichtigere „Baustellen“ habe und verweist in diesem Zusammenhang etwa auf den Missbrauchsskandal im SOS-Kinderdorf Moosburg oder die hohen Landesschulden: „Die – im Übrigen nicht erfüllte – Asylquote steht vermutlich nicht an oberster Stelle der Sorgen vieler Kärntnerinnen und Kärntner. SPÖ-Chef Fellner und ÖVP-Chef Gruber führen Scheindebatten über Angelegenheiten, die weitgehend in die Zuständigkeit des Bundes fallen.“ Ein weiterer Dorn im Auge ist ihr der „Kuschelkurs“ zwischen SPÖ und FPÖ. „Während Kärnten in seiner Entwicklung zurückfällt und Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren, macht Fellner ausgerechnet PR für eine Partei mit rechtsextremen Tendenzen“, so Voglauer.

FPÖ wittert „viel Lärm um nichts“

Auch die Kärntner FPÖ ist mit den angekündigten Maßnahmen nicht zufrieden, jedoch aus anderen Gründen. FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer und den Blauen geht die Kursänderung nicht weit genug: „Wir brauchen einen Asylstopp, schnelle Asylverfahren bei denen, die da sind, sowie Abschiebungen und ein Ende des Asylmissbrauchs, statt gemeinnütze Arbeit und eine ´Hausordnung´ für Asylwerber!“, kritisiert Angerer. Die FPÖ werde daher morgen im Landtag mit dem Dringlichkeitsantrag „Asylstopp jetzt“ neuerlich einen Kurswechsel in der Asyl- und Migrationspolitik einfordern.

Team Kärnten: „Kleiner Beitrag zu Integration und Fairness“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer begrüßt zwar die angekündigte Einführung einer Arbeitspflicht und Hausordnung für Asylwerber, betont aber gleichzeitig: „Das sind Forderungen, die wir seit Jahren auf den Tisch legen. Jetzt, Jahre später, siegt die Einsicht und diese Forderungen sollen nun endlich realisiert werden. SPÖ und ÖVP haben im Jahr 2015 jeden Asylwerber persönlich begrüßt und sind für die Asyl-Misere seit 10 Jahren verantwortlich.“ Köfer sieht in der geplanten Arbeitspflicht für Asylwerber einen kleinen Beitrag zu Integration und Fairness. Abschließend richtet Köfer einen Appell an die Bundesregierung: „Irreguläre Migration muss endlich auf null reduziert werden. Die Zeit der Schönrederei ist längst vorbei.“