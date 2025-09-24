Regen & Sonne: So wird das Wetter in Kärnten am Donnerstag

Der Donnerstag beginnt in Kärnten wolkig und regnerisch. Im Tagesverlauf zeigt sich immer öfter die Sonne – aber auch Schauer sind möglich.

Der Donnerstag bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern teils wechselhaftes Wetter. Wie die Meteorologen von Geosphere Austria prognostizieren, beginnt der Tag vielerorts mit dichten Wolken, die jedoch nur selten Niederschlag bringen. Nur nach Norden hin kann bereits am Tagesanfang mit Schauern gerechnet werden. Im Tagesverlauf wird Regen wahrscheinlicher: „Am Nachmittag können mit zunehmender Sonneneinstrahlung im Bergland lokale Schauer entstehen“, heißt es seitens der GeoSphere. Die Temperaturen bleiben herbstlich bei Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad.