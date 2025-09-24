Ein Gehweg, der Grenzen überschreitet: Baustart am Nassfeld

Wo früher Schlagbäume standen, sollen künftig Begegnungen stattfinden: Der erste Bauabschnitt für den neuen grenzüberschreitende Gehweg am Nassfeld hat gestartet.

Lange war es ein Wunsch, nun rollen die Bagger: Am Nassfeldpass entsteht derzeit ein neuer Gehweg – das erste sichtbare Ergebnis des INTERREG-Projekts „conPASSO – Ein Pass verbindet“. Ziel ist es, die Grenze zwischen Kärnten und Friaul-Julisch Venetien „nicht als Trennung, sondern als verbindendes Element sichtbar zu machen“, heißt es seitens der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See.

Erster Bauabschnitt gestartet

Der Gehweg von der Sonnenalpe Nassfeld wird gemeinsam mit der angrenzenden Straße und den Parkflächen komplett neu gestaltet. Dieser erste Bauabschnitt, der kürzlich begonnen hat, soll noch vor dem Winter fertig werden. Im Frühjahr 2026 folgen Bauarbeiten zur Weiterführung des Gehwegs bis zum Restaurant Da Livio auf italienischer Seite. Beim Baustellenbesuch am 16. September 2025 stimmten Vertreterinnen und Vertreter beider Gemeinden – Hermagor und Pontebba – zudem ab, wie weitere Aktivitäten beider Gemeinden aussehen und wie die Grenze künftig stärker als Ort der Begegnung und des Miteinanders gestaltet werden kann.

Bürgermeister freut sich über „erfüllten Wunsch“

Leopold Astner (ÖVP), der Bürgermeister der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, sieht in dem Projekt einen Meilenstein und betont: „Der neue Gehweg und die Straßensanierung erfüllen einen lang gehegten Wunsch vieler Menschen am Nassfeld und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Attraktivität der Region.“