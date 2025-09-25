Kunst, Geschichte & Co.: Kärnten feiert „Lange Nacht der Museen“

Mit Sonderprogrammen, Führungen und Mitmachaktionen: Zwischen 18 und 24 Uhr öffnen am 4. Oktober wieder 68 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Türen in Kärnten. Die "Lange Nacht der Museen" findet wieder statt.

Kärnten ist mit einem Anteil von rund 13 Prozent aller teilnehmenden Häuser bei nur 6 Prozent Bevölkerungsanteil klar überdurchschnittlich vertreten. „Das zeigt, wie kulturinteressiert die Kärntnerinnen und Kärntner sind“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei einer Pressekonferenz.

Spannende Programmpunkte

In Klagenfurt beteiligen sich unter anderem das kärnten.museum, der Kunstverein Kärnten/ Künstlerhaus und das Museum Moderner Kunst Kärnten. Auch außerhalb der Landeshauptstadt locken vielfältige Highlights, zum Beispiel das Museum der Stadt Villach, das Museum des Nötscher Kreises, das Museum im Lavanthaus, die Galerie Muh, der Peršmanhof oder der Kunstraum Obervellach. Besonderes Augenmerk liegt erneut auf dem Nachwuchs: 23 Museen bieten ein eigenes Kinderprogramm und ermöglichen so einen spielerischen, niederschwelligen und barrierefreien Zugang zu Kunst und Kultur.

25. Jubiläum

„Das Jubiläum ist nur möglich, weil sich so viele Einrichtungen mit großem Engagement beteiligen. Mein Dank gilt allen Partnern, Sponsoren und Kulturinstitutionen“, so ORF-Kärnten-Direktorin Karin Bernhard. Abschließend betonte sie, dass Interessierte auch die Möglichkeit haben, diesen Abend auf Radio-Kärnten live mitzuverfolgen.