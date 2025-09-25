Ex-Bachelorette-Kandidat mischt das Forsthaus Rampensau auf

Heiße Beats & krasse Lines: Mit Rap-Ikone Money Boy haben Ferry & Marvin schon den Swag aufgedreht. Nun wollen sie als Party-Crew das „Forsthaus Rampensau“ übernehmen. Ab 16. Oktober auf JOYN & ATV.

Es wird immer voller im „Forsthaus Rampensau“ und mit diesem Duo ist der Gute-Laune-Faktor garantiert: Rapper Ferry, der bereits die Reality-Luft in dem bekannten Datingformat „Bachelorette“ geschnuppert hat, und Marvin, ebenso Rapper, Tour-DJ von Money Boy und Mitglied der Rap-Clique „Glo up Dinero Gang“.

Kämpfen um Titel „Rampensau“

Ob Reality-TV oder Musik-Himmel: Ferry sorgte bereits durch seine Auftritte in dem deutschen Dating-Format für jede Menge Aufmerksamkeit im TV. Aber auch musikalisch macht er sich als „The Ji“ einen Namen. An seiner Seite steht sein langjähriger Freund Marvin, der mit Leidenschaft die Rap- und Party-Szene prägt. Ihr Ziel im „Forsthaus Rampensau“? Natürlich den Gewinn mit nachhause nehmen, aber vor allem ihrem Namen als Party-Crew alle Ehre machen.

„Wir wollen definitiv gewinnen“

„Ich mache Rap und Reality, beides mit Herzblut und für die Kohle. Main Focus: Turn Up!“, erklärt Ferry vor dem Einzug. Marvin ergänzt: „Ferry fragte, ob ich Bock auf Reality-TV hab. Hab ich! Wir wollen definitiv gewinnen – aber fair. Wir möchte da drin eine fantastische Zeit haben, mit einem Getränk in der Hand chillen und am Schluss mit dem Siegerscheck rausgehen. That’s it!“ Mit ihrer energiegeladenen und humorvollen Art versprechen Ferry und Marvin, das „Forsthaus Rampensau“ ordentlich aufzumischen.

Forsthaus Rampensau: Die bisher bestätigten Paare

Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & „Bauer sucht Frau“-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, Ex- „Match in Paradise“-Couple Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & ihrem Freund Tobi, sind Ferry und Marvin das achte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“. Schaffen sie es sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Das wird sich ab 16. Oktober auf JOYN & ATV zeigen. Die weiteren Paare folgen bis zum Sendungsstart.