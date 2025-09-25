Skip to content
/ ©BMI/Egon Weissheimer
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht.
Zwei Kinder mussten die Alko-Fahrt ihrer Mutter live miterleben.
Bezirk Völkermarkt
25/09/2025
Am Mittwoch

Unfall: Alko-Lenkerin (52) hatte Kinder mit im Auto

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin (52) ist am Mittwochabend im Bezirk Völkermarkt verunfallt. Mit im Auto waren ihre beiden minderjährigen Kinder.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Zwei minderjährige Kinder mussten am Mittwochabend die Alko-Fahrt ihrer Mutter live miterleben. Die beiden waren im Fahrzeug als die 52-Jährige von einer Gemeindestraße auf ein Firmengelände fuhr, wo sie mehrere Betonsperren streifte und schließlich mit ihrem Fahrzeug in einem Kieshaufen stecken blieb.

Kind bei Alko-Unfall verletzt

Eines der Kinder wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt mitteilten. Sie führten bei der Lenkerin in der Folge einen Alkomattest durch. Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung. „Ihr wurde der Führerschein abgenommen. Sie wird der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt angezeigt“, so die Exekutive abschließend.

