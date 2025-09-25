Abstürze & Co.: Unfallzahlen am Berg bleiben in Kärnten hoch

Die goldenen Herbsttage laden viele zu einer Wanderung ein. Doch die Alpin-Polizei mahnt zur Vorsicht, denn: Heuer gab es österreichweit bereits über 10.000 Unfälle. Hauptursache bleiben Herz-Kreislaufversagen und Abstürze.

In Kärnten sorgen fünf Alpine Einsatzgruppen (AEG) mit insgesamt 55 speziell ausgebildeten Beamten für die Sicherheit in schwer zugänglichem Gelände. Sie wissen genau: Gerade jetzt kommt es immer wieder zu vermeidbaren Notfällen, weil grundlegende Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden. Die Alpinpolizei appelliert daher eindringlich an alle Bergbegeisterten, ihre Touren gewissenhaft vorzubereiten und umsichtig zu handeln: „Wer in die Berge geht, übernimmt Verantwortung – für sich selbst, für seine Begleiterinnen und Begleiter und im Ernstfall auch für die Rettungskräfte.“

Weiter hohe Unfallzahlen auf Kärntens Bergen

Heuer wurden österreichweit erstmals über 10.000 Unfälle verzeichnet. In Kärnten zeigt sich zwar ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, insgesamt jedoch ein Wert leicht über dem Zehnjahresschnitt. 29 tödliche Unfälle wurden registriert – um fünf weniger als im Vergleichszeitraum zuvor. Mit Blick auf die bevorstehende Herbstsaison appelliert die Alpinpolizei daher an alle Bergsportler, Touren sorgfältig zu planen, Wetterprognosen zu beachten, passende Ausrüstung mitzunehmen und das eigene Können realistisch einzuschätzen.

Tipps der Alpinpolizei: Gründliche Tourenplanung: Überprüft Gehzeit, Schwierigkeitsgrad, Höhenmeter, mögliche Einkehr- und Rastmöglichkeiten. Informiert euch, ob Almhütten oder Berggasthöfe noch geöffnet sind.

Überprüft Gehzeit, Schwierigkeitsgrad, Höhenmeter, mögliche Einkehr- und Rastmöglichkeiten. Informiert euch, ob Almhütten oder Berggasthöfe noch geöffnet sind. Richtige Ausrüstung: Passendes Schuhwerk, wärmende Kleidung im Schichtsystem, Regenschutz und ein Erste-Hilfe-Set sind Pflicht – auch bei kurzen Wanderungen.

Passendes Schuhwerk, wärmende Kleidung im Schichtsystem, Regenschutz und ein Erste-Hilfe-Set sind Pflicht – auch bei kurzen Wanderungen. Wetter im Blick behalten: Im Herbst kann das Wetter rasch umschlagen. Ein plötzlicher Schneefall verwandelt einfache Wege schnell in rutschige und gefährliche Passagen.

Im Herbst kann das Wetter rasch umschlagen. Ein plötzlicher Schneefall verwandelt einfache Wege schnell in rutschige und gefährliche Passagen. Jemanden informieren: Gebt Angehörigen, Freunden oder eurem Quartiergeber die geplante Route und Rückkehrzeit bekannt.

Gebt Angehörigen, Freunden oder eurem Quartiergeber die geplante Route und Rückkehrzeit bekannt. Eigenes Können realistisch einschätzen: Plant ausreichend Zeit für Pausen ein und denkt an den Rückweg. „Im Zweifel gilt: rechtzeitig umkehren“, so die Empfehlung der Alpinpolizei.

Plant ausreichend Zeit für Pausen ein und denkt an den Rückweg. „Im Zweifel gilt: rechtzeitig umkehren“, so die Empfehlung der Alpinpolizei. Technische Tipps: Ein geladenes Mobiltelefon gehört unbedingt ins Gepäck. Bedenkt jedoch: Im Gebirge kann das Netz schwach sein, was den Akku schneller leert. Eine Powerbank ist daher sinnvoll, besonders, wenn das Smartphone zur Navigation genutzt wird. Außerdem sind viele Geräte nicht für Kälte oder Regen ausgelegt – verlasst euch also nicht ausschließlich auf digitale Tools.

Ein geladenes Mobiltelefon gehört unbedingt ins Gepäck. Bedenkt jedoch: Im Gebirge kann das Netz schwach sein, was den Akku schneller leert. Eine Powerbank ist daher sinnvoll, besonders, wenn das Smartphone zur Navigation genutzt wird. Außerdem sind viele Geräte nicht für Kälte oder Regen ausgelegt – verlasst euch also nicht ausschließlich auf digitale Tools. Kartenmaterial mitführen: Digitale Hilfsmittel sind praktisch, ersetzen aber keine verlässliche Wanderkarte.

Grobe Fahrlässigkeit kann am Berg teuer werden

„Wer die genannten Empfehlungen beachtet und seine Aktivitäten im Bergsport generell etwas defensiver anlegt, hat schon viel für die persönliche Unfallvermeidung unternommen“, betont Kontrollinspektor Michael Bachlechner, Ausbildungsleiter der Alpinpolizei. Übrigens: Die Bergung unverletzter Personen erfolgt in der Regel durch den Polizeihubschrauber. Dabei handelt es sich um kostenintensive Einsätze, welche unter bestimmten Umständen (beispielsweise grobe Fahrlässigkeit) in Rechnung gestellt werden. „Diese Kosten werden von der Sozialversicherung nicht übernommen, weshalb sich eine Bergekosten-Versicherung empfiehlt“, so die Beamten abschließend.