Nach 30 Jahren: Nächster SPÖ-Politiker zieht sich zurück

Angekündigt hat er es bereits im März 2025: Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ) zieht sich aus der Politik zurück. In der Nachfolgefrage hat bereits sich ein Favorit herauskristallisiert.

Die kommende Landtagssitzung wird zugleich die letzte für den 1. Landtagspräsidenten Reinhart Rohr sein. Wie er bereits im Frühjahr 2025 hat durchblicken lassen, zieht er sich nach über 30 Jahren aus der SPÖ-Politik zurück. Mehr dazu unter: SPÖ-Landtagspräsident Reinhart Rohr kündigt seinen Abgang an. Sein Ausscheiden erfolgt mit 22. Oktober, heißt es am Donnerstag in einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Wer wird sein Nachfolger?

Dem Vernehmen nach soll bereits am 23. Oktober 2025 ein neuer Erster Präsident des Kärntner Landtags gewählt werden. Als möglicher Kandidat gilt Andreas Scherwitzl, derzeit noch Dritter Präsident. Rohrs Mandatssitz im Kärntner Landtag dürfte jedenfalls an Manuel Müller gehen, der an diesem Termin offiziell angelobt werden soll.