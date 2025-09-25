Doch kein Ärzte-Protest: Ganztägige Ordinationsschließungen ausgesetzt

Wie berichtet, plante die Kärntner Ärztekammer ganztägige Ordinationsschließung am 29. September 2025. Kurzfristig wurde der Warnstreik nun ausgesetzt. Grund ist ein neues Angebot der ÖGK.

„Die Protestmaßnahme wird kurzfristig ausgesetzt“, teilte die Ärztekammer für Kärnten am Donnerstag mit. Grund dafür ist ein von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vorgelegtes konkretes Angebot zur Weiterentwicklung des Kärntner ÖGK-Vertrages für die Jahre 2025, 2026 und 2027. „Die Verhandlungsparteien befinden sich derzeit in intensiven Gesprächen, die in eine positive Richtung weisen“, heißt es vonseiten der Kurie niedergelassene Ärzte. Eine endgültige Entscheidung wird in der kommenden Sitzung erwartet.



