Skip to content
Region auswählen:
/ ©Abt. 9/Land Ktn
Ein Bild auf 5min.at zeigt den neuen Radweg, der in der Lieserschlucht gebaut wird.
Von 1. Oktober bis 28. November muss die B99 Katschberg Straße erneut für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
Bezirk Spittal/Drau
25/09/2025
Bis Ende November

Radweg-Bau: Lieserschlucht erneut zwei Monate gesperrt

Die Lieserschlucht zwischen Spittal und Seeboden ist ab dem 1. Oktober 2025 erneut für zwei Monate gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am neuen Radweg. Eine Umleitung erfolgt über L10 Trebesinger Straße.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)

„Die zweimonatige Vollsperre ist erforderlich, um mit den Arbeiten an der sicheren Radwegverbindung durch die Lieserschlucht zügig voranzukommen“, teilt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent mit. In dieser Zeit wird intensiv an der Errichtung weiterer Kragplatten gearbeitet, auf denen der neue Radweg zwischen Spittal und Seeboden verlaufen wird. In den vergangenen Monaten wurden bereits 300 Meter Kragplatten auf der Bestandsufermauer und 160 Meter Betonplatten auf der neuen Steinschlichtung bzw. Böschung errichtet. Bis Ende November werden weitere 200 Meter Kragplatten dazu kommen.

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Martin Gruber, Landeshauptmannstellvertreter
©Landesseite / Pressefoto / Gruber
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Einbahnregelung bis Februar

Ende November sollen die Arbeiten an den Stahlbeton-Kragplatten im Bereich der Ortseinfahrt von Spittal bis zur Ertlwand abgeschlossen sein. Bis zur nächsten geplanten Totalsperre Anfang Februar 2026 kommt es dann zu einer Einbahnregelung von Spittal aus Richtung Seeboden. Die andere Fahrtrichtung Spittal wird weiterhin über die L10 Trebesinger Straße über den Fratres geführt. „Wir haben bei dem Bauzeitplan größtmögliche Rücksicht auf die Bedürfnisse der Region genommen“, erklärt Gruber abschließend.

Sperren der Lieserschlucht im Überblick:

  • Totalsperre: Anfang Oktober bis Ende November 2025
  • Halbseitige Sperre: Dezember 2025 und Jänner 2026
    In dieser Zeit gilt Einbahnregelung von Spittal in Richtung Seeboden, Umleitung über L10 für Fahrtrichtung nach Spittal.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den neuen Radweg, der in der Lieserschlucht gebaut wird.
©Abt. 9/Land Ktn
Die Arbeiten an der neuen Radwegverbindung in der Lieserschlucht laufen auf Hochtouren.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: