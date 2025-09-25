Radweg-Bau: Lieserschlucht erneut zwei Monate gesperrt

Die Lieserschlucht zwischen Spittal und Seeboden ist ab dem 1. Oktober 2025 erneut für zwei Monate gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am neuen Radweg. Eine Umleitung erfolgt über L10 Trebesinger Straße.

„Die zweimonatige Vollsperre ist erforderlich, um mit den Arbeiten an der sicheren Radwegverbindung durch die Lieserschlucht zügig voranzukommen“, teilt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent mit. In dieser Zeit wird intensiv an der Errichtung weiterer Kragplatten gearbeitet, auf denen der neue Radweg zwischen Spittal und Seeboden verlaufen wird. In den vergangenen Monaten wurden bereits 300 Meter Kragplatten auf der Bestandsufermauer und 160 Meter Betonplatten auf der neuen Steinschlichtung bzw. Böschung errichtet. Bis Ende November werden weitere 200 Meter Kragplatten dazu kommen.

©Landesseite / Pressefoto / Gruber Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Einbahnregelung bis Februar

Ende November sollen die Arbeiten an den Stahlbeton-Kragplatten im Bereich der Ortseinfahrt von Spittal bis zur Ertlwand abgeschlossen sein. Bis zur nächsten geplanten Totalsperre Anfang Februar 2026 kommt es dann zu einer Einbahnregelung von Spittal aus Richtung Seeboden. Die andere Fahrtrichtung Spittal wird weiterhin über die L10 Trebesinger Straße über den Fratres geführt. „Wir haben bei dem Bauzeitplan größtmögliche Rücksicht auf die Bedürfnisse der Region genommen“, erklärt Gruber abschließend.

Sperren der Lieserschlucht im Überblick: Totalsperre: Anfang Oktober bis Ende November 2025

Anfang Oktober bis Ende November 2025 Halbseitige Sperre: Dezember 2025 und Jänner 2026

In dieser Zeit gilt Einbahnregelung von Spittal in Richtung Seeboden, Umleitung über L10 für Fahrtrichtung nach Spittal.