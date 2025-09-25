„Spitäler entlasten“: Land hält an umstrittenen Strukturplan fest

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) fasste den neuen regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 vor den Landtagsabgeordneten zusammen. Dieser bedeute konkret, dass die wohnortnahe Versorgung in Kärnten durch einen starken Ausbau im niedergelassenen Bereich sichergestellt werde. Zudem wurden klare Versorgungsaufträge für die Spitäler erstellt und damit Kooperationen zwischen den Krankenhäusern forciert werden. Das sorgte zuletzt für heftige Kritik. Mehr dazu unter: Petition: Kärntner wehren sich gegen Krankenhaus-Sparmaßnahmen.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner

Niedergelassener Bereich wird kräftig ausgebaut

Prettner stellt diesbezüglich klar: „Im ländlichen Raum sieht der neue Strukturplan bis zu zehn zusätzliche Primärversorgungseinheiten (PVE) vor, unter anderem in den Bezirken Spittal, Völkermarkt, Klagenfurt-Stadt, Villach-Stadt, St. Veit, Hermagor und Feldkirchen. Diese sind wohnortnahe, interdisziplinäre Gesundheitszentren mit erweiterten Öffnungszeiten, welche eine breite Versorgung bieten und gleichzeitig Spitäler spürbar entlasten.“ Auch werden sie einen Fokus auf die kinderärztliche Versorgung legen.

Ausweitung der Übergangspflegebetten

Eine weitere Empfehlung des Rechnungshofes war die Ausweitung der Übergangspflegebetten in Krankenhäusern. Laut Prettner werden diese um 180 Betten in Kärnten ausgeweitet. Zudem sieht der Strukturplan den Ausbau von acht Ambulatorien mit Fokus auf die Versorgungsregion Westkärnten und die Bereiche Urologie, Augen, Dermatologie sowie Schmerz- und Diabetes-Medizin vor.

ÖVP zu Zukunft der Gesundheitsversorgung

„So kommen die Kärntner rascher zu der Leistung, die sie brauchen, und gleichzeitig werden in den Krankenhäusern Kapazitäten frei. Das Beispiel der Erstversorgungsambulanz in Villach zeigt: Dort werden 87 Prozent der Patienten fertig behandelt und müssen nicht ins Spital“, erklärt auch ÖVP-Clubobmann Markus Malle und ÖVP-Abgeordneter Hannes Mak ergänzt: „Viele Menschen suchen eine Ambulanz auf, weil die wohnortnahe Gesundheitsversorgung fehlt oder geschlossen hat – da setzt der RSG 2030 an: Wir bringen die Behandlung näher zu den Menschen.“ Abschließend betont ÖVP-Abgeordneter Ronny Rull: „Die Bevölkerung verändert sich, die Medizin entwickelt sich, deshalb müssen wir natürlich auch unsere Gesundheitsversorgung laufend anpassen.“