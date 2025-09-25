Asylunterkunft in Weitensfeld: 661 Bürger für Schließung

661 Bürger sprachen sich im Rahmen einer Petition für die Schließung der Asylunterkunft in Weitensfeld aus. Am Donnerstag wurden die gesammelten Unterschriften an Landtagspräsident Reinhard Rohr (SPÖ) übergeben.

Seit über zehn Jahren gibt es eine Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bärenwirt in Weitensfeld (Bezirk St. Veit in Kärnten). Immer wieder werden jedoch Forderungen nach der Schließung des Heims laut. Zuletzt startete die Bürgerinitiative „Sicheres Weitensfeld“ sogar eine Petition, in welcher sich 661 Bürgerinnen und Bürger dafür aussprachen.

Bürgerinitiative fordert Schließung

Am Donnerstag wurden die gesammelten Unterschriften an Landtagspräsident Reinhard Rohr (SPÖ) übergeben. Der Sprecher der Bürgerinitiative, Ewald Mödritscher, dankte ihm für die Möglichkeit, dieses Begehren einzubringen und appellierte gleichzeitig an die Abgeordneten, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen. „Die so zahlreichen Unterzeichner und Unterzeichnerinnen dieser Petition unterstützen unsere Initiative, um die Sicherheit und das Vertrauen in unserer Gemeinde zu gewährleisten“, so Mödritscher. Betreiberin Elisabeth Steiner wehrt sich indes entschieden. Mehr dazu unter: Petition für Flüchtlingsheim-Schließung: „Man schießt mir in den Rücken“.