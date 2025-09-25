Große Trauer um beliebten Schuldirektor: „Viel zu früh von uns gegangen“

Der bekannte und geschätzte ehemalige Berufsschuldirektor aus Spittal an der Drau, Christian K, hat seine Augen am 19. September 2025 für immer geschlossen. Er hinterlässt eine große Lücke.

„Traurig, dich zu verlieren, erleichtert, dich erlöst zu wissen, dankbar, mit dir gelebt zu haben“, heißt es in der Traueranzeige des beliebten Direktors der Fachberufsschule Spittal an der Drau. Am Donnerstag, dem 18. September 2025, hat er diese Welt für immer verlassen. Seine fürsorgliche Art und sein Weitblick bleiben vielen in Erinnerung.

Anteilnahme und tiefes Mitgefühl

Die Schule trauert um ihren hochgeschätzten Direktor, der „nach langer Krankheit viel zu früh von uns gegangen ist.“ Er war seit dem Jahr 2004 als Lehrer im Kärntner Berufsschulwesen und von 2020 bis 2021 an der Fachberufsschule als Direktor tätig und „hat den Schulalltag mit seinem offenen Wesen und seinem persönlichen Engagement entscheidend geprägt“. Die Leitung, das Kollegium und die Mitarbeiter bedanken sich für seinen großen Einsatz und sprechen ihre Anteilnahme und ihr tiefstes Mitgefühl aus.

„Werden dich immer in unseren Herzen tragen“

Christian K. hinterlässt seine Frau und seinen Sohn, sowie Verwandte und Freunde. Die Urnenverabschiedung findet am Samstag, dem 4. Oktober 2025, in der katholischen Pfarrkirche in Feistritz an der Drau statt. Gebetet wird am Freitag, dem 3. Oktober 2025. „Wir vermissen dich – dein Lachen, deine Fürsorge, deinen Weitblick. Wir werden dich immer in unseren Herzen tragen“, heißt es in der Traueranzeige abschließend.

