Schneefall: Kärntner Berge schon angezuckert

Zum Herbstbeginn war Frau Holle da und hat die Kärntner Berge angezuckert. Auch am heutigen Donnerstag schneit es noch vereinzelt weiter.

Auf den Kärntner Bergen hat es bereits zu Herbstbeginn geschneit.

Auf den Kärntner Bergen hat es bereits zu Herbstbeginn geschneit.

Heuer hat es auf Österreichs Bergen bereits am 8. Juli geschneit. Wir berichteten und wie die Meteorologen informierten, sei dies „nichts Ungewöhnliches.“ Der Mölltaler Gletscher zeigte sich im Winterzauber. Nun hat der Herbst wohl endgültig den Einzug in Österreich geschafft und dieser brachte schon die ersten angezuckerten Berge.

Schnee am Großglockner

Wie aktuelle Webcams am Großglockner zeigen, hat es in den vergangenen Tagen geschneit. Das zeigen Bilder vom Kaiser-Franz-Josefs-Haus, dem Fuschertörl, der Edelweiss-Spitze, dem Wallackhaus Süd und Nord. Auch in den sozialen Medien heißt es vom Grossglockner-Restaurant Fuschertörl: „Frau Holle war da.“

©Screenshot Webcam https://edelweissspitze.panomax.com/ | Schnee auf der Edelweiß-Spitze.

Kärntner Berge in winterlichem Look

Wie die Geosphere Austria informiert, sind auch heute noch vereinzelt Regen- und Schneeschauer auf den Bergen möglich, das aber nur vereinzelt. „Es weht leichter, in den Hochlagen der Tauern auch mäßiger bis kräftiger Südwind. In 3000m hat es um -3 und in 2000m rund +4 Grad“, heißt es von den Meteorologen. Die Schneefallgrenze liegt aktuell bei rund 2.400 Meter.