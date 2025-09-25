Skip to content
/ ©Screenshot Webcam https://fuschertoerl.panomax.com/
Das Bild auf 5min.at zeigt Schnee am Großglockner.
Auf den Kärntner Bergen hat es bereits zu Herbstbeginn geschneit.
Kärnten
25/09/2025
Frau Holle war da

Schneefall: Kärntner Berge schon angezuckert

Zum Herbstbeginn war Frau Holle da und hat die Kärntner Berge angezuckert. Auch am heutigen Donnerstag schneit es noch vereinzelt weiter.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)

Heuer hat es auf Österreichs Bergen bereits am 8. Juli geschneit. Wir berichteten und wie die Meteorologen informierten, sei dies „nichts Ungewöhnliches.“ Der Mölltaler Gletscher zeigte sich im Winterzauber. Nun hat der Herbst wohl endgültig den Einzug in Österreich geschafft und dieser brachte schon die ersten angezuckerten Berge.

Schnee am Großglockner

Wie aktuelle Webcams am Großglockner zeigen, hat es in den vergangenen Tagen geschneit. Das zeigen Bilder vom Kaiser-Franz-Josefs-Haus, dem Fuschertörl, der Edelweiss-Spitze, dem Wallackhaus Süd und Nord. Auch in den sozialen Medien heißt es vom Grossglockner-Restaurant Fuschertörl: „Frau Holle war da.“

Das Bild auf 5min.at zeigt Schnee am Großglockner.
©Screenshot Webcam https://edelweissspitze.panomax.com/ |
Schnee auf der Edelweiß-Spitze.

Kärntner Berge in winterlichem Look

Wie die Geosphere Austria informiert, sind auch heute noch vereinzelt Regen- und Schneeschauer auf den Bergen möglich, das aber nur vereinzelt. „Es weht leichter, in den Hochlagen der Tauern auch mäßiger bis kräftiger Südwind. In 3000m hat es um -3 und in 2000m rund +4 Grad“, heißt es von den Meteorologen. Die Schneefallgrenze liegt aktuell bei rund 2.400 Meter.

