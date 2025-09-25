Erdbeben in Kärnten: „Alles hat kurz vibriert“

Eine Leserin wandte sich am heutigen Donnerstag an die 5-Minuten-Redaktion mit den Worten: "Habe ich mir das gerade eingebildet, oder war gerade ein Erdbeben?" Wir haben nachgeforscht.

Heute Nachmittag, gegen 16 Uhr, hat die Erde gezittert. Eine Kärntnerin spürte das Beben in Fürnitz (Villach-Land), denn auch ihr Stuhl hat gewackelt und „alles hat kurz vibriert.“

Erdbeben: Magnitude 3.1

Wie es auf volcandiscovery.com heißt, kam es heute zu einem leichten Erdbeben der Stärke 3.0 nahe der Kärntner Grenze in Slowenien. Die Erde bebte gegen 15.40 Uhr. Auch in Friaul-Julisch-Venetien konnte man dies spüren, wie Nordest24 berichtete. Laut der Geosphere Austria hat sich das Beben in Bovec (Slowenien) ereignet und wies eine Tiefe von 10 Kilometern mit einer Stärke von 3,1 auf.

Erdbeben in Österreich

Immer wieder kommt es zu Erdbeben in Kärnten, aber auch in ganz Österreich. Vor knapp 11 Tagen kam es in Kärnten zu einem leichten Erdbeben mit der Stärke 1,9, vor rund 3 Wochen bebte es auch in Tirol mit einer Stärke von rund 3,8. Unlängst wurden auch die Oberösterreicher aus dem Schlaf gerissen. Auch kann man sich an das fatale Erdbeben vom 6. Mai 1976 in Gemona (Friaul) mit einer Magnitude von 6,5 erinnern, bei dem rund 1.000 Menschen ihr Leben ließen und Orte zerstört wurden. Dadurch kam es auch zu Schäden in Kärnten, wie beispielsweise im Gailtal.