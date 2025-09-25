16-Jährige verunfallt mit Traktor: Beifahrerin verletzt

Heute Nachmittag kam es zu einem Unfall auf der Wurzenpassstraße. Eine 16-Jährige kippte mit einem Traktor um, dabei wurde ihre Beifahrerin (16) verletzt.

Am heutigen Donnerstag, dem 25. September 2025, lenkte eine 16-jährige Jugendliche aus Villach-Land einen Traktor gegen 16.13 Uhr, auf der Wurzenpassstraße (B 109), talwärts. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie dabei mit dem Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand.

Beifahrerin musste ins Krankenhaus

„Dadurch wurde der Traktor zurück auf die Straße geschleudert und kippte auf die rechte Seite um“, so die Polizei. Eine ebenfalls 16-jährige Beifahrerin erlitt dadurch Verletzungen und suchte eigenständig das LKH Villach zur weiteren Untersuchung auf. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Im Einsatz standen die Feuerwehren Arnoldstein sowie Riegersdorf/Siebenbrünn.