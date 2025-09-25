Seniorin verlässt Küche – Essen am Herd löst starke Rauchentwicklung aus
Heute Abend, gegen 20 Uhr, kam es in einer Wohnung in Globasnitz (Völkermarkt) zu einer starken Rauchentwicklung. Die 86-jährige Bewohnerin hatte etwas auf dem Herd gekocht und die Küche für kurze Zeit verlassen.
„Daraufhin kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung im Wohnbereich“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.
Feuerwehr rettet Kärntnerin
Die Frau wurde vom Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Globasnitz aus der Wohnung gerettet. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die 86-Jährige mit Verletzungen ins LKH Klagenfurt.
36 Kräfte im Einsatz
Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung anschließend mit einem Ventilator. Insgesamt standen 36 Mitglieder der Feuerwehren Globasnitz, St. Stefan und St. Michael ob Bleiburg im Einsatz.