/ ©Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr.
Als eine Frau für einen Moment die Küche verließ, wurde durch das Essen am Herd eine starke Rauchentwicklung ausgelöst.
Globasnitz/Völkermarkt
25/09/2025
Feuerwehreinsatz

Seniorin verlässt Küche – Essen am Herd löst starke Rauchentwicklung aus

Heute Abend, gegen 20 Uhr, kam es in einer Wohnung in Globasnitz (Völkermarkt) zu einer starken Rauchentwicklung. Die 86-jährige Bewohnerin hatte etwas auf dem Herd gekocht und die Küche für kurze Zeit verlassen.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

„Daraufhin kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung im Wohnbereich“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Feuerwehr rettet Kärntnerin

Die Frau wurde vom Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Globasnitz aus der Wohnung gerettet. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die 86-Jährige mit Verletzungen ins LKH Klagenfurt.

36 Kräfte im Einsatz

Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung anschließend mit einem Ventilator. Insgesamt standen 36 Mitglieder der Feuerwehren Globasnitz, St. Stefan und St. Michael ob Bleiburg im Einsatz.

