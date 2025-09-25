Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen wolkenverhangenen Himmel über einem See.
Der Freitag wird in Kärnten wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Regenschauern.
Kärnten
25/09/2025
Wetterprognose

Freitag wird wechselhaft in Kärnten

Am Freitag gibt es in Kärnten ein Mix aus Sonne und Wolken. Auch ein paar Regenschauer werden erwartet.

Am Freitag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Auf sonnige Phasen folgen immer wieder dichtere Wolken. „Besonders in den westlichen Landesteilen dürften im Tagesverlauf auch ein paar Regenschauer niedergehen“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. In weiten Teilen des Landes bleibt es jedoch überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen, je nach Sonnenschein, 14 bis 19 Grad.

