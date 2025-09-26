A2-Überführung in Völkermarkt wird bis Ende Oktober saniert

Ab Mittwoch werden Sanierungsarbeiten an der Überführung der Diexer Straße (G39) in Völkermarkt durchgeführt. Es kommt daher bis Ende Oktober 2025 zu einer Ampelregelung.

Zwischen Oschenitzen und Haimburg kommt es ab Mittwoch zu Wartezeiten. Grund ist eine Baustelle.

„Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustands ist eine Sanierung dringend erforderlich, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit weiterhin sicherzustellen. Das Land investiert dafür mehr als 75.000 Euro“, erklärt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Auf einer Länge von rund 200 Metern wird die beschädigte Fahrbahnoberfläche abgefräst und mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen.

Bauarbeiten starten am Mittwoch

Zusätzlich werden defekte Brückenentwässerungseinläufe durch neue Gussrahmen und Einlaufgitter ersetzt. Die Bauarbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt. Es kommt jedoch zu einer Ampelregelung. Der Abschluss der Arbeiten ist bis Ende Oktober 2025 vorgesehen.