Geplante Mauttarif-Erhöhung trifft Kärntens Transportwirtschaft hart

In den vergangenen zwei Jahren sind die Mauttarife bereits um 21 Prozent gestiegen. Mit der geplanten Erhöhung drohen der Branche ab 2026 zusätzliche Mehrkosten in Höhe von 177 Millionen Euro. „Während LKW in anderen EU-Ländern für 50 Euro auf Autobahnen zwischen 140 und 500 Kilometer fahren können, reicht dieser Betrag in Österreich gerade einmal für 94 Kilometer und am Brenner sogar nur für 31 Kilometer“, stellt die WKK-Obleute Elisabeth Rothmüller-Jannach und Bruno Urschitz klar. Damit werde die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Betriebe empfindlich geschwächt.

Kärntens Transportwirtschaft schlägt Alarm

„Wir brauchen endlich Entlastung statt neuer Belastungen“, warnt Rothmüller-Jannach, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr. In erster Linie wären es nämlich heimische Betriebe, welche die Last dieser Mauterhöhung tragen würden. Nur 15 Prozent aller Transporte entfallen auf reinen Transit. Urschitz, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, unterstreicht diese Problematik: „Besonders kleine und mittlere Unternehmen werden dadurch an die Grenze ihrer Wettbewerbsfähigkeit gedrängt.“ Die Forderung der Branche ist klar: Die Mauttarife sollen auf dem Stand von 2025 eingefroren werden. „Wenn die Betriebe im europäischen Wettbewerb bestehen sollen, sind sofortige Entlastungsschritte notwendig. Weitere Mautsteigerungen würden nicht nur die regionale Versorgungssicherheit gefährden, sondern auch Arbeitsplätze und Investitionen“, so Rothmüller-Jannach und Urschitz unisono.

Landesverkehrsreferenten-Konferenz steht an

Die Wirtschaftskammer Kärnten hat deshalb heute ein entsprechendes Positionspapier an Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) übergeben. „Den Unmut der Transportunternehmer kann ich absolut nachvollziehen. Wir stehen in einem intensiven Wettbewerb der Standorte. Jede zusätzliche Kostenbelastung für unsere Unternehmen stellt eine Herausforderung dar. Die Erhöhung der LKW-Maut ist das falsche Signal in Zeiten wie diesen, denn sie führt am Ende nur dazu, dass Waren auch für die Konsumenten teurer werden“, so Schuschnig, der das Positionspapier gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) entgegengenommen hat. Gemeinsam wollen Schuschnig und Gruber das Thema am Freitag im Rahmen der Landesverkehrsreferenten-Konferenz in Niederösterreich an Bundesminister Peter Hanke (SPÖ) herantragen und diskutieren.