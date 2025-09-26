Pflege gegen Wohnung: Kärntnerin geht unkonventionelle Wege

45 Quadratmeter stehen in dem Einfamilienhaus zur Verfügung, in dem auch Alexandras Vater Willi (63) wohnt. „Er lebt zwar noch selbstständig zu Hause, benötigt nach seiner Krebserkrankung aber Unterstützung“, erklärt die Kärntnerin im Gespräch mit 5 Minuten. „Ich selbst, versuche möglichst viel Zeit zu finden, bin aber selbst vierfache Mama. Zudem hat mein Jüngster Autismus und ist ebenfalls pflegebedürftig.“ Hinzu kommt noch, dass Alexandra mittlerweile auch einen Bandscheibenvorfall hat und dementsprechend starke Schmerzen. „Bislang war es zwar schwer, aber machbar. Jetzt brauche ich aber selbst Therapien und mein Terminkalender ist sozusagen randvoll.“ Darum greift sie nun auf eine unkonventionelle Idee zurück.

Wohnung gegen Unterstützung

„Wir bieten eine (fast) kostenlose Wohnmöglichkeit in Müllnern an, unter der Voraussetzung einfacher Pflegearbeiten.“ Konkret geht es zum Beispiel darum, die Räumlichkeiten von Alexandras Vater zu reinigen, einzukaufen oder den Pensionisten zum Arzt zu fahren. „Das Auto meines Vaters könnte dafür sogar genutzt werden“, betont Alexandra. Ihr ist es zudem wichtig zu betonen, dass es dabei nicht um eine 24-Stunden-Pflege geht. „Er bekommt natürlich auch Unterstützung durch einen Mobilen Pflegedienst“, so die Kärntnerin. Es gehe vielmehr darum, dass er Gesellschaft habe. „Er ist nämlich ein sehr geselliger Mensch und nicht gerne allein.“

„Bevorzugt werden einkommensschwache Personen“

Im Gegenzug würde Alexandra ein Wohn- und Schlafzimmer mit abgetrennter Küche in dem Einfamilienhaus zur Verfügung stellen. „Parkmöglichkeiten sind vorhanden, auch eine Mitbenutzung des Gartens ist möglich“, erklärt sie. Zudem gibt es ein großes Badezimmer mit begehbarer Dusche sowie eine Waschmaschine. „Dieses müsstet ihr euch mit meinem Vater teilen, ebenso wie den Eingangsbereich.“ Anfallen würden dafür lediglich Strom- sowie Betriebskosten in Höhe von zirka 100 Euro. „Bevorzugt werden einkommensschwache Personen, die vielleicht auch gerade in einer schwierigen Lebenssituation stecken“, so Alexandra. „Wir möchten mit dem Angebot gerne jemanden unterstützen, der es wirklich braucht.“ Abschließend ergänzt sie: „Natürlich wird auch ein Mietvertrag aufgesetzt. Dessen genauer Inhalt wird dann gemeinsam besprochen.“ Wichtig sei ihr vorerst „ein persönliches Kennenlernen. Auch mit meinem Vater, da ihr euch ja vermutlich täglich sehen werdet.“