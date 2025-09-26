„Horrorzahnarzt“ kämpft in seiner Pension weiter um seinen guten Ruf

Wie man Menschen wirtschaftlich kaputt machen kann, zeigt der Fall eines Klagenfurter angeblichen „Horrorzahnarztes“. Vor 10Jahren wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Kürzlich erging wieder ein Urteil, das die gute Arbeit des Klagenfurter Zahnarztes an Patienten und die dazu gelegte Höhen der Honorierung bestätigte.

Mittlerweile ist jedoch klar: Die Zivilklagen von Patienten hat er inzwischen alle gewonnen. Dem Zahnarzt, der eine ganze Reihe prominenter Patienten behandelte, wurde vor zehn Jahren jede weitere Arbeit untersagt.

Waren seine Behandlungen notwendig?

Er wurde angezeigt, weil der Verdacht bestand, dass er nicht „lege artis“ gearbeitet habe. Also an Patienten falsche, oder oft gar nicht notwendige Behandlungen, dazu viel zu teuer, durchgeführt habe. Er ist inzwischen in Pension, kämpft aber weiter vor Gericht, um seine Reputation wieder zu erlangen. Auf dem Zivilgerichtswege ist es ihm schon gelungen: Er hat bereits mehrere Privatklagen von Patienten gewonnen.

Umgedreht: Zahnarzt klagte seine Patientin

Eine langjährige Patientin und angebliches Opfer des Zahnarztes stellte nämlich anlässlich der medialen Kritik am Zahnarzt ihre Ratenzahlungen für die prothetische Versorgung, die sie von ihm erhielt, ein. Die Patientenanwältin forderte sämtliche Behandlungsunterlagen beim Arzt an und teilte ihm mit, dass ein anderer zahnärztlicher Experte Behandlungsfehler festgestellt hätte. Ungeachtet dessen klagte der „Horrorzahnarzt" wiederum seine Patientin auf das ausstehende Honorar. Sie wendete unzählige Behandlungsfehler und Gegenforderungen für erlittene Schmerzen infolge chirurgischer Eingriffe ein.

Fazit: Patientin muss nun doch zahlen, kann es aber nicht

Sie hat die Klage, wie schon viele Patienten vor ihr – 5 Minuten berichtete ausführlich – verloren. Sie muss nun das offene Honorar samt Verzugszinsen und die Verfahrenskosten in mittlerer fünfstelliger Höhe, bezahlen. Ihre Gegenforderungen wurden für unberechtigt erkannt. Ob er von dem Betrag jemals alles sehen wird, bleibt zweifelhaft. Der Anwalt der Klägerin teilte dem Arzt mit, dass diese finanziell nicht in der Lage sein, alles zu zahlen und bat um geringe monatliche Ratenzahlungen.