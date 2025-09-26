Was treiben bekannte Influencerinnen auf Kärntner Alm?

Ganz einfach! Sie drehen die 4. Staffel "Forsthaus Rampensau". Mit Hanna Niedrist und Zoe Müllner wurde am Donnerstag das neunte Duo bekannt gegeben. Zu sehen gibt es die neuen Folgen ab 16. Oktober auf JOYN und ATV.

Die erfolgreiche Influencerin Hanna Niedrist – vielen besser bekannt als „austriasginger“ – begeistert nicht nur ihre 300.000 Follower, sondern bald auch die „Forsthaus Rampensau“-Community. Die in Wien lebende Osttirolerin zieht gemeinsam mit Freundin Zoe Müllner ein.

„Eine andere Liga“

Normalerweise lässt Hanna ihre Follower mit Humor und Köpfchen an ihrem Alltag teilhaben und meint: „Ich bin beruflich an Kameras gewöhnt, aber im Forsthaus rund um die Uhr beobachtet zu werden, ist nochmal eine andere Liga.“ An die ländliche Umgebung muss sich die Osttirolerin aber nicht gewöhnen: „Ich komme selbst halb aus einem Bergdorf und fahre dort gerne hin, um abzuschalten. Das wird mir im Forsthaus trotz des ähnlichen Ausblicks wohl nicht gelingen!“

©ProsiebenSat1Puls4 / ATV / Bernhard Eder Am Foto: Zoe Müllner und Hanna Niedrist (v.l.)

Könnte diesmal reines Frauen-Team siegen?

Stark im Influencer-Game ist auch Zoe Müllner. Trotzdem nimmt sie das „Forsthaus Rampensau“ nicht auf die leichte Schulter: „Mit Max hat einer meiner besten Freunde letztes Jahr teilgenommen. Ich weiß also, dass das Forsthaus kein Ponyhof ist.“ Nun will sie das Reality-TV-Abenteuer ebenfalls wagen: „Hanna und ich bringen da ordentlich Girlpower rein und möchten als Siegerinnen rausgehen. Bisher hat ja noch kein reines Frauen-Team gewonnen, wir wollen das erste sein!“

Neuntes Duo

Nach Kult-Goalie Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth und #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas und Sandra, Ex- „Match in Paradise“-Couple Sabrina und Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica und Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer und Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela und ihrem Freund Tobi und dem Rap-Duo Ferry und Marvin sind Hanna und Zoe das neunte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“. Schaffen sie es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen?