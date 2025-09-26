Diese Villacherin ist die beste Lokführerin Europas

ÖBB Lokführerin Klaudia Malej wurde beim Transporeon Summit 2025 in Amsterdam bei den internationalen Carrier-Awards als „Train Driver of the Year“ ausgezeichnet.

Internationale Auszeichnung für Kärntnerin

Diese internationale Auszeichnung ehrt die Kärntnerin Klaudia Malej als Lokführerin, die durch besonderes Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Leidenschaft hervorsticht. Als Universallokführerin kennt und steuert sie 15 verschiedene Loktypen. Die Villacherin hat ihre Ausbildung zur Triebfahrzeugführerin mit 40 Jahren begonnen und neben Personenzügen fährt sie auch Güterzüge und befördert damit eine Vielzahl von Gütern quer durch Österreich und über die Landesgrenzen hinaus.

Stolze Preisträgerin

Auf den mehreren hundert Meter langen und bis zu 2.000 Tonnen schweren Zügen der ÖBB Rail Cargo Group befinden sich Rohstoffe wie Holz, Erz und Schotter, aber auch Container mit Konsumgütern. Besonders spannend findet Klaudia den internationalen Güterverkehr, bei dem sie die Verantwortung für den Transport von Gütern über Landesgrenzen hinweg trägt. „Dabei ist es meine Aufgabe, nicht nur den technischen Betrieb des Zuges zu gewährleisten, sondern auch alle spezifischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen in verschiedenen Ländern zu beachten“, erklärt die Preisträgerin.

Lokführer:innen bedeutend für internationale Lieferketten

Ihren Preis als „Train Driver of the Year“ nahm Klaudia Malej beim Transporeon Summit in Amsterdam entgegen. Der Transporeon Summit ist ein wichtiges Treffen für die Transport- und Logistikbranche. Mit der Auszeichnung unterstreicht die Branche nicht nur die Bedeutung der Lokführer:innen für funktionierende Lieferketten, sondern auch die Rolle der Bahn als umweltfreundlichstes Verkehrsmittel. ÖBB Rail Cargo Group Vorständin Bettina Castillo: „Wir sind sehr stolz auf Klaudia Malej und ihre großartige Leistung. Sie steht stellvertretend für die Professionalität, das Verantwortungsbewusstsein und die Leidenschaft, mit der unsere Lokführer:innen tagtäglich arbeiten, um unsere Güter verlässlich und umweltfreundlich an ihr Ziel zu bringen.“

©RCG Lokführerin Klaudia Malej bei der Verleihung des Train Driver of the Year Awards in Amsterdam

