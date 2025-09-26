/ ©SPÖ Kärnten
Wechsel bei der SPÖ Kärnten: Er ist neuer Landesgeschäftsführer
Landesparteivorsitzende Daniel Fellner hat heute nicht nur die Neuausrichtung der SPÖ Kärnten präsentiert, sondern mit David Potoschnig auch den neuen Landesgeschäftsführer vorgestellt.
„Wir haben Großes vor“, sagt Daniel Fellner mit einem Lächeln. Auch David Potoschnig blickt voller Tatendrang nach vorne: „Ich freue mich auf den geilsten Job der Welt, weil man in dieser Rolle viel bewegen und bewirken kann.“ Im Mittelpunkt der Neuausrichtung stehen mehr Nähe zu den Menschen, lösungsorientierte Politik und ein respektvoller Wahl- und Arbeitsstil.
Die wichtigsten Punkte der neuen SPÖ-Landesgeschäftsführung
- Hin zu den Menschen: zuhören, Ängste erkennen und konkrete Probleme lösen
- Junges, dynamisches Team: Social-Media-Arbeit wird strategisch ausgebaut – hier wird es positive Veränderungen geben.
- Respektvoller Stil: nicht anpatzen, sondern die Arbeit spricht für sich.
- Mit der neuen Geschäftsführung und klaren Prioritäten setzt die SPÖ Kärnten auf Tatkraft, Zusammenarbeit und Nähe.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.