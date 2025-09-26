Wechsel bei der SPÖ Kärnten: Er ist neuer Landesgeschäftsführer

Landesparteivorsitzende Daniel Fellner hat heute nicht nur die Neuausrichtung der SPÖ Kärnten präsentiert, sondern mit David Potoschnig auch den neuen Landesgeschäftsführer vorgestellt.

„Wir haben Großes vor“, sagt Daniel Fellner mit einem Lächeln. Auch David Potoschnig blickt voller Tatendrang nach vorne: „Ich freue mich auf den geilsten Job der Welt, weil man in dieser Rolle viel bewegen und bewirken kann.“ Im Mittelpunkt der Neuausrichtung stehen mehr Nähe zu den Menschen, lösungsorientierte Politik und ein respektvoller Wahl- und Arbeitsstil.