Skip to content
Region auswählen:
/ ©SPÖ Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt SPÖ-Landesparteivorsitzende Daniel Fellner mit dem neuen Landesgeschäftsführer David Potoschnig.
Am Foto: SPÖ-Landesparteivorsitzende Daniel Fellner mit dem neuen Landesgeschäftsführer David Potoschnig (v.l.)
Klagenfurt
26/09/2025
Jetzt fix

Wechsel bei der SPÖ Kärnten: Er ist neuer Landesgeschäftsführer

Landesparteivorsitzende Daniel Fellner hat heute nicht nur die Neuausrichtung der SPÖ Kärnten präsentiert, sondern mit David Potoschnig auch den neuen Landesgeschäftsführer vorgestellt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

„Wir haben Großes vor“, sagt Daniel Fellner mit einem Lächeln. Auch David Potoschnig blickt voller Tatendrang nach vorne: „Ich freue mich auf den geilsten Job der Welt, weil man in dieser Rolle viel bewegen und bewirken kann.“ Im Mittelpunkt der Neuausrichtung stehen mehr Nähe zu den Menschen, lösungsorientierte Politik und ein respektvoller Wahl- und Arbeitsstil.

Die wichtigsten Punkte der neuen SPÖ-Landesgeschäftsführung

  • Hin zu den Menschen: zuhören, Ängste erkennen und konkrete Probleme lösen
  • Junges, dynamisches Team: Social-Media-Arbeit wird strategisch ausgebaut – hier wird es positive Veränderungen geben.
  • Respektvoller Stil: nicht anpatzen, sondern die Arbeit spricht für sich.
  • Mit der neuen Geschäftsführung und klaren Prioritäten setzt die SPÖ Kärnten auf Tatkraft, Zusammenarbeit und Nähe.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: