Polizist des Jahres: Er klärte den 1,2 Millionen Euro-Betrug auf

Philipp Salzmann aus Althofen wechselte von der Intensivstation in den Polizeidienst. Letztes Jahr klärte er einen Millionenbetrug auf, stellt internationale Täter und rettete einem Mann nach Atemstillstand das Leben.

Musikgenuss und Auszeichnung: Beim Sommernachtskonzert der Landespolizeidirektion Kärnten im Casineum am See wurde am Donnerstag, 26. September 2025, nicht nur ein schwungvolles Programm der Polizeimusik und des Polizeichors geboten. Der Abend bildete auch den feierlichen Rahmen für die Vorstellung des „Polizisten des Jahres 2024“.

Klangvoller Auftakt

Kapellmeister Martin Irrasch und seine Polizeimusik boten dem Publikum einen abwechslungsreichen Streifzug durch die Musikgeschichte. Mit der „New York Overture“ von Kees Vlak – inspiriert von amerikanischen Größen wie Aaron Copland, George Gershwin und Leonard Bernstein – und dem Stück „A Bavarian Crossover“ standen besondere Highlights auf dem Programm. Der Polizeichor unter Ernst Pollheimer sorgte mit Klassikern wie dem „Kriminaltango“, „Amoi seg ma uns wieda“ und „Banküberfall“ für stimmungsvolle Momente.

Auszeichnung für Inspektor Salzmann

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Inspektor Philipp Salzmann von der Polizeiinspektion Althofen. Der Kärntner überzeugte die Jury durch seine außergewöhnlichen Erfolge im Kriminaldienst: Er klärte unter anderem einen schweren Betrugsfall mit einem Schaden von rund 1,2 Millionen Euro im Bezirk St. Veit/Glan auf, nahm einen Serientäter aus Spanien wegen Urkundenfälschung fest und unterstützte das Landeskriminalamt bei Ermittlungen in einem Fall, bei dem Opfer durch K.-o.-Tropfen betäubt und beraubt wurden.

Vom Pfleger zum Polizisten

Salzmann wechselte 2019 nach sechs Jahren als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer Intensivstation in den Polizeidienst. Seine medizinische Erfahrung setzt er seither gezielt ein: Als Einsatzsanitäter der Einsatzeinheit Kärnten sowie als Ausbildner in Erster Hilfe und Defibrillator-Schulungen. Erst im Februar wurde er vom Land Kärnten mit dem Ehrenkreuz für Lebensrettung ausgezeichnet, nachdem er bei einer Sponsionsfeier einem Mann mit Atemstillstand das Leben retten konnte.

Vorbild und Teamplayer

Kolleginnen und Kollegen beschreiben Salzmann als „lebendes Vorbild polizeilichen Engagements“. Der Geehrte selbst gibt sich bescheiden: „Ich mache nur meine Arbeit – vieles gelingt nur im Team.“ Privat erlebte er heuer ebenfalls einen besonderen Moment: Im Juli heiratete er seine Lebensgefährtin, der er für Geduld und Unterstützung dankte.