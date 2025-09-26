Umstrittener Strukturplan: Kompromiss für Friesacher Krankenhaus

Für Wirbel sorgte der Entwurf des Regionalen Strukturplanes Gesundheit (RSG). Dieser enthält diverse Sparmaßnahmen, unter anderem beim Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach. Aufgrund dessen fand am Donnerstag ein Gespräch zwischen Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ), der Leitung des DOKH Friesach sowie der Friesacher Gemeindevertretung statt. Dabei konnte eine Einigung erzielt werden, die alle Seiten mittragen: „Wie im Entwurf des Regionalen Strukturplanes Gesundheit (RSG) 2030 vorgesehen, wird die Allgemeinchirurgie/Tageschirurgie am DOKH Friesach mit 1. Juli 2027 geschlossen. Dies betrifft vier tagesklinische Plätze“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Chirurgische Ambulanz bleibt erhalten

Allerdings habe man sich auch darauf geeinigt, dass eine chirurgische Ambulanz von Montag bis Freitag weiterhin mit vollem Leistungsumfang betrieben werden kann – auch über die Jahresmitte 2027 hinaus. Dies schließt die Leistungen der Wundambulanz mit ein. Auch im Elisabethinen-Krankenhaus besteht die Möglichkeit des Betriebs einer allgemeinchirurgischen Ambulanz. Es wird von allen Beteiligten nochmals betont, dass der Standort des DOKH Friesach gesichert ist. Anfang Oktober 2025 erfolgt auch der Spatenstich für den Neubau von zwei OP-Sälen für die Abteilung Orthopädie und Traumatologie / Unfallchirurgie im Rahmen einer Investition von zwölf Millionen Euro. Zudem wird der Standort um 30 Betten für Übergangspflege zusätzlich aufgewertet.