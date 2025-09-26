Goldener Herbst? So wird das Wetter am Wochenende in Kärnten

Vom Spätsommer sind wir wohl ganz schnell direkt in den Herbstmodus gekommen. Was das Wochenende wettertechnisch für Kärnten bereithält, erfährst du hier.

Das Wochenende wird in Kärnten wechselhaft. Zu erwarten ist Mix aus Sonne und Wolken, sowie auch lokale Regenschauer.

Der Herbst ist wohl nun wirklich da, nicht nur mit dem kalendarischen Beginn am 22. September 2025, auch das Wetter wechselte schlagartig und eine Kaltfront fand Einzug in Österreich. Auch auf den Kärntner Bergen ist kürzlich schon Schnee gefallen. Nicht mehr lange, dann wird auch schon wieder an der Uhr gedreht. Die Tage werden schon jetzt spürbar kürzer. Einen Überblick darüber, was das Wetter am Wochenende geplant hat, bekommst du hier.

Regenschauer am Abend

Wie die Geosphere Austria in den sozialen Medien mitteilte, bleibt es in den nächsten Tagen sehr unbeständig. Am heutigen Freitag erwarten uns am Abend noch ein paar Regenschauer, wer also zu späterer Stunde etwas vorhat, sollte wohl nicht auf den Regenschirm vergessen.

Wechselhafter Samstag in Kärnten

„Am Samstag gibt es weiterhin viele Wolken, doch am Vormittag und um die Mittagszeit sollte es in Kärnten weitgehend trocken sein“, heißt es von den Wetterexperten weiter. Zwischendurch kann es etwas auflockern, mit ein paar sonnigen Phasen, die aber eher kurz ausfallen. Am Nachmittag können sich in Oberkärnten lokale Regenschauer bilden, „östlich von Villach sollte es meist trocken bleiben.“ Viel wärmer als am Freitag wird es nicht, die Temperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad.

Lichtblick am Sonntag

Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich am Sonntag eher zögernd auf. „Tagsüber scheint dann in Kärnten bei aufgelockerter Bewölkung in einigen Regionen länger die Sonne und meist sollte es auch trocken bleiben“, informiert die Geosphere Austria. Die Tageshöchstwerte liegen entsprechend der Jahreszeit zwischen 15 und 19 Grad. Aufgrund des unbeständigen Wetters müssen wir uns auf den goldenen Herbst wohl noch etwas gedulden.

