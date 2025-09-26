Messerattacke auf Almhütte: Neue Details bringen überraschende Wende

Ein nächtlicher Streit unter "Freunden" auf einer Almhütte endete blutig. Ursprünglich ging man von einem Täter und einem Opfer aus, doch nun kam es zu einer Wende in dem Fall.

Am 18. Juni 2025 eskalierte eine Auseinandersetzung zweier Männer (37) auf einer Almhütte. Beide waren alkoholisiert und gerieten in einen Streit – mit schweren Folgen. „Einer der beiden zog dabei ein Messer und verletzte den anderen damit an Unterarm und im Halsbereich“, hieß es im damaligen Polizeibericht.

Zwei Täter statt Täter und Opfer?

Es soll auch zu einem Gerangel gekommen sein, wodurch sich der „Angreifer“ mit dem Messer am Rücken verletzt haben soll. Wie es nun in Medienberichten heißt, haben die Ermittlungen ergeben, dass der Sachverhalt etwas anders gewesen sein muss. Denn DNA-Spuren haben ergeben, dass auf dem Messer nur Spuren des, nach bisherigen Informationen, „Opfers“ waren. Demnach ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich die Männer gegenseitig verletzt haben müssen.

Strafantrag der Staatsanwaltschaft

Laut einem Bericht des ORF wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun gegen beide Kärntner Strafantrag wegen schwerer Körperverletzung eingebracht. Für die Männer gilt die Unschuldsvermutung.