Abbiegemanöver forderte vier Verletzte: Auto auf Wiese geschleudert

Heute kam es zu einem Crash in Hermagor. Trotz eines bestehenden Abbiegeverbotes fuhr ein Mann nach links - mit fatalen Folgen.

Am heutigen Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, war ein 23-jähriger deutscher Staatsbürger mit vier Mitfahrern in Hermagor unterwegs. Hinter ihm fuhr ein weiteres Auto, gelenkt von einem gleichaltrigen Landsmann. Trotz bestehendem Linksabbiegeverbot bog der vorausfahrende Lenker plötzlich nach links ab.

Bemerkte Abbiegevorgang zu spät

Der nachkommende Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seinem Wagen gegen das linke Heck des abbiegenden Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Die vier Mitfahrer des vorderen Autos erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, heißt es im Polizeibericht.