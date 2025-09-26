Alkounfall: Kollision forderte zwei Verletzte

Auf der Drautal Bundesstraße ereignete sich am Nachmittag ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Bei der Kollision wurden beide Lenker verletzt. Bei einem 35-Jährigen wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau lenkte am Freitagnachmittag, 26. September, sein Auto auf der Drautal Bundesstraße. Auf Höhe einer Ortseinfahrt bog ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land links auf die Bundesstraße ein und übersah vermutlich den 24-jährigen Lenker. Die beiden PKWs kollidierten.

Beide Lenker verletzt, 35-Jähriger leicht alkoholisiert

Der PKW des 24-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Grünfläche geschleudert. Das zweite Fahrzeug wurde um 180 Grad gedreht und blieb auf der Fahrbahn stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Lenker wurden leicht verletzt. Beim 35-jährigen Lenker wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.

Feuerwehr im Einsatz

Die Fahrbahn der Drautal Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme bis zur Abschleppung der Fahrzeuge einspurig befahrbar. Insgesamt standen 54 Mann der freiwilligen Feuerwehren Spittal/Drau, St. Peter und Olsach Molzbichl mit 9 Fahrzeugen im Einsatz.