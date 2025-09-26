Wolkendecke über Kärnten: Auflockerungen und auch Schauer möglich

Der Samstag ist wolkenverhangen. Zeitweise lässt sich auch die Sonne blicken, doch später können sich vor allem in Oberkärnten Schauer bilden.

Am Samstag dominieren in Kärnten dichte Wolken. Am Vormittag und zu Mittag bleibt es jedoch weitgehend trocken. Zwischendurch lockert die Bewölkung etwas auf, sodass sich auch kurze sonnige Abschnitte zeigen können. „Besonders in der zweiten Tageshälfte können sich in Oberkärnten lokale Regenschauer bilden, östlich von Villach sollte es meist trocken bleiben“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Die Höchsttemperaturen erreichen erneut 14 bis 19 Grad.