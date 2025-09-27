Sirene & Warn-SMS: In Kärnten schrillt bald jeder verfügbare Alarm

In ganz Kärnten ist am 4. Oktober 2025 wieder ein Zivilschutz-Probealarm zu hören. Auch ein AT-Alert - also eine Testwarnung fürs Handy - wird wieder an die Bevölkerung ausgeschickt.

„Die Sirenenprobe ist nicht nur ein Funktionstest. Sie soll uns alle daran erinnern, uns präventiv mit diesem Thema zu befassen und das eigene Sicherheitswissen zu überprüfen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Samstag. Ziel der Übung ist es, die Bevölkerung mit den Sirenensignalen vertraut zu machen und die technische Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Wichtiger Sicherheits-Check

Dieses Wissen kann im Anlassfall lebensrettend sein. Das weiß auch der zuständige Kärntner Katastrophenschutzreferent, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ): „Angesichts der Häufigkeit von Unwetterereignissen ist es umso mehr entscheidend, dass die Bevölkerung weiß, wie sie im Ernstfall reagieren muss.“ Der Zivilschutzverband Kärnten richtet darum einen dringenden Appell an die Bevölkerung, diesen Probealarm zu nutzen, die eigene Sicherheit zu prüfen. „Wir appellieren an Sie, diesen Tag auch wirklich dazu zu verwenden, dieses Wissen zu testen“, so der Zivilschutzverband Kärnten-Präsident Rudolf Schober.

Testwarnung kommt direkt aufs Handy

In Verbindung mit dem Sirenen-Probealarm wird auch heuer wieder ein AT-Alert bundesweit ausgesendet. Hierbei handelt es sich um eine Testwarnung, welche direkt auf den Smartphones aufscheinen wird.