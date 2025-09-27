21 Führerscheine bei Polizei-Schwerpunktaktion in Kärnten entzogen

Die Landesverkehrsabteilung führte vom 26. auf den 27. September 2025 eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. 21 Führerscheine wurden abgenommen.

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand vom 26. auf den 27. September 2025 ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dabei wurden insgesamt 21 Führerscheine abgenommen. „18 wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss und drei wegen Lenkens unter Drogeneinfluss“, teilt man seitens der Polizei mit. Weiters wurden elf Minderalkoholisierungen festgestellt.