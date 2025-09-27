Skip to content
Zu einem großflächigen Stromausfall kam es am Samstagmorgen im Bezirk St. Veit an der Glan.
Liebenfels
27/09/2025
Samstagmorgen

Stromausfall in Liebenfels: 2.300 Haushalte betroffen

Rund 2.300 Haushalte der Marktgemeinde Liebenfels begannen das Wochenende ohne Strom. Die Ursache für den Ausfall ist noch unklar.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Der Samstagmorgen begann für viele Bewohner der Marktgemeinde Liebenfels mit einer unliebsamen Überraschung. „Aus bislang unbekannter Ursache ist in zirka 2.300 Haushalten der Strom ausgefallen“, erklärt Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung bei der Kärnten Netz, auf Nachfrage von 5 Minuten. Die Monteure waren jedoch rasch vor Ort. Gegen 9 Uhr waren die meisten Haushalte bereits wieder an die Versorgung angeschlossen. „Derzeit sind noch rund 50 betroffen“, so Schmaranz abschließend.

