Stromausfall in Liebenfels: 2.300 Haushalte betroffen

Der Samstagmorgen begann für viele Bewohner der Marktgemeinde Liebenfels mit einer unliebsamen Überraschung. „Aus bislang unbekannter Ursache ist in zirka 2.300 Haushalten der Strom ausgefallen“, erklärt Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung bei der Kärnten Netz, auf Nachfrage von 5 Minuten. Die Monteure waren jedoch rasch vor Ort. Gegen 9 Uhr waren die meisten Haushalte bereits wieder an die Versorgung angeschlossen. „Derzeit sind noch rund 50 betroffen“, so Schmaranz abschließend.