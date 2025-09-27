Warn-SMS am Handy? Das ist der Grund
Um 12 Uhr testet Slowenien sein Warnsystem „SI-ALARM“. Die SMS kann - wie berichtet - auch im Kärntner Grenzgebiet auf dem Handy aufscheinen. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge.
Aufgepasst! Am Samstag, dem 27. September, wird eine Testwarnung über das slowenische System „SI-ALARM“ ausgesendet. Hierbei handelt es sich um das Pendant des österreichischen AT-Alerts und daher kann es durchaus vorkommen, dass diese Warn-SMS auch auf Mobiltelefonen im grenznahen Raum in Österreich empfangen werden. Denn das slowenische Warnsystem ist mit dem österreichischen in seiner Funktionsweise vergleichbar. Sprich: Die Nachricht wird über einen Kontrollkanal der Mobilfunkzellen ausgesendet. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge: Wer diese Nachrichten erhält, muss keine Maßnahmen ergreifen – es handelt sich nur um einen Test.
Was ist der AT-Alert?
Der „AT-ALERT“ ergänzt als Warn- und Alarmsystem die vorhandenen Zivilschutzsirenen. Bei zum Beispiel Stürmen, Hochwasser oder Chemieunfällen können möglichst viele Menschen in einem betroffenen Gebiet direkt über ihr Mobiltelefon erreicht werden.
Häufig gestellte Fragen
Die Abkürzung AT ist der international anerkannte zweistellige Ländercode für Österreich und der englische Begriff „Alert“ wird mit „Alarm“ übersetzt.
„AT-Alert“ ist ein Bevölkerungswarnsystem über Mobiltelefon, das auf der Mobilfunktechnologie „Cell-Broadcast“ basiert. Österreich verfügt schon seit über dreißig Jahren über ein in allen Gemeinden vorhandenes Warn- und Alarmsystem mit rund 8.300 Zivilschutzsirenen. „AT-Alert“ ist als Ergänzung zu den Sirenen zu sehen und wird dieses bewährte Warnsystem nicht ersetzen. Ziel ist, mit diesem neuen zusätzlichen Warnkanal im Anlassfall möglichst viele betroffene Menschen direkt über ihr Mobiltelefon zu erreichen. Bitte informieren Sie sich, ob Ihr Mobiltelefon für den Empfang von AT-Alert (sicherheitsrelevante Informationen, Warnungen) geeignet ist (nähere Informationen finden Sie bei der Frage „Einstellung für AT-Alert-Meldungen am Mobiltelefon“)
Technisch wurde bei der Umsetzung von AT-Alert auf hohe Redundanz Wert gelegt, um dieses wichtige System so ausfallsicher wie möglich zu gestalten. AT-Alert ist abhängig von einer funktionierenden Mobilfunkversorgung.
AT-Alert-Meldungen umfassen verschiedene Warnstufen; grundsätzlich gibt es (abhängig vom Mobiltelefon):
- Notfallalarm
- Extreme Gefahr
- Erhebliche Gefahr
- Gefahreninformation
- Abgängige Personen
- Testwarnung
- Übungswarnung