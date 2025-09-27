Warn-SMS am Handy? Das ist der Grund

Um 12 Uhr testet Slowenien sein Warnsystem „SI-ALARM“. Die SMS kann - wie berichtet - auch im Kärntner Grenzgebiet auf dem Handy aufscheinen. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge.

Aufgepasst! Am Samstag, dem 27. September, wird eine Testwarnung über das slowenische System „SI-ALARM“ ausgesendet. Hierbei handelt es sich um das Pendant des österreichischen AT-Alerts und daher kann es durchaus vorkommen, dass diese Warn-SMS auch auf Mobiltelefonen im grenznahen Raum in Österreich empfangen werden. Denn das slowenische Warnsystem ist mit dem österreichischen in seiner Funktionsweise vergleichbar. Sprich: Die Nachricht wird über einen Kontrollkanal der Mobilfunkzellen ausgesendet. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge: Wer diese Nachrichten erhält, muss keine Maßnahmen ergreifen – es handelt sich nur um einen Test.

Was ist der AT-Alert?

Der „AT-ALERT“ ergänzt als Warn- und Alarmsystem die vorhandenen Zivilschutzsirenen. Bei zum Beispiel Stürmen, Hochwasser oder Chemieunfällen können möglichst viele Menschen in einem betroffenen Gebiet direkt über ihr Mobiltelefon erreicht werden.