Drohen jetzt Strafen für Bauern ohne Herdenschutz?

Das wird Landwirten nicht gefallen: Ein Gutachten stellt jetzt eindeutig klar, dass in jenen Gebieten, in denen Wölfe ihr Revier haben, die Tierhalter ihrer Verantwortung nachkommen müssen. Sonst soll es in Zukunft Strafen geben.

Sozusagen als Antwort auf den Abschuss eines jungen Wolfsrüden im unteren Gailtal vor einigen Tagen machten Tierschützer jetzt in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz das Gutachten des Lehrbeauftragten am Juridicum der Universität Wien öffentlich. Rechtswissenschaftler Wolfgang Wessely hält darin fest, dass Herdenschutz schon längst Priorität haben sollte. Bei konkreter Gefahr durch Bären, Wölfe oder auch anderen Beutegreifern wie dem Goldschakal müssen die Landwirte ihr Weidevieh vor Übergriffen schützen. Bei Nichteinhalten sollen die Behörden jetzt Verwaltungsstrafen verhängen und Zwangsmaßnahmen einleiten.

Tierschützer drohen mit Anzeigen

Madeleine Petrovic, Präsidentin des Tierschutz Austria, stellte auch klar: „Eine nachhaltige Lösung sind Herdenschutzmaßnahmen und nicht Abschüsse, die nichts bringen, weil das freie Revier sofort vom nächsten Wolf besetzt werden würde.“ Sollte die Behörde nicht handeln, sozusagen dabei zusehen wollen, wenn Weidenvieh gerissen wird, drohe sogar eine Anzeige wegen des Verdachtes des Amtsmissbrauches. Selbst wenn, wie in Kärnten oder Tirol, Almen als nicht schützbar erklärt werden, ändere sich daran nach dem Bundestierschutzgesetz gar nichts.

Staatsanwaltschaften im Visier

Schlechte Nachricht auch für den Jagdreferenten, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP): Sobald eine konkrete Gefahr vorliegt und ein Abschuss verordnet wird, sind die Bezirkshauptmannschaften verpflichtet einzuschreiten. In der Praxis haben die Tierschützer schon gehandelt und die Bezirkshauptmannschaften von Hermagor und Spittal bereits angezeigt. Mehr dazu unter: Wolf-Abschuss: Tierschutzverein zeigt BH Hermagor wegen Untätigkeit an. Tierschutz Austria geht aber noch einen Schritt weiter und nimmt nun die Staatsanwaltschaften ins Visier. Weil Anzeigen in Kärnten wegen der vielen Abschüssen von Wölfen trotz klarer strenger Schutzbestimmungen – mittlerweile 25 Stück – gegen die Verantwortlichen immer wieder eingestellt werden, herrscht Alarmstimmung. Der Grund der Einstellung: man beruft sich dort auf ein dementsprechendes Gutachten eines Schweizer Experten, welcher die Abschüsse als in Ordnung und rechtlich gedeckt befand. Die Reaktion der Tierschützer in Wien: Es wurde nun ein weiterer Gutachter beauftragt, sich die Expertise des Schweizer Kollegen näher anzusehen. Es bleibt also spannend.