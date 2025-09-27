Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf eine Baustelle hin.
Der Abschluss der Bauarbeiten ist mit Ende November geplant.
Feldkirchen
27/09/2025
Ab Montag

Bauarbeiten starten: Vorübergehend Ampel bei Feldkirchener Ortseinfahrt

Die 30 Jahre alte Lärmschutzwand entlang der B95 Turracher Straße wird ab kommenden Montag saniert. Aus diesem Grund kommt es im Bereich der Ortseinfahrt Feldkirchen-Laboisen zu einer vorübergehenden Ampelregelung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Die Lärmschutzwand im Bereich der Ortseinfahrt Feldkirchen-Laboisen muss auf einer Länge von 370 Metern saniert werden. „Das Land investiert in dieses Projekt rund 530.000 Euro. Mit der Erneuerung der Lärmschutzwand wird der Verkehrslärm weiterhin wirksam abgeschirmt und damit die Lebensqualität für die Anrainer entlang der Alten Mauth Straße erhalten und sogar verbessert“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent.

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Landesrat Martin Gruber, ÖVP
©VP Kärnten
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Baumaßnahmen beginnen am 29. September

Während der Bauzeit wird der Verkehr zwischen 8 und 16 Uhr einspurig mittels einer Ampelregelung geführt. Die Alte Mauth Straße direkt neben der B95 wird während der Bauarbeiten zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 18 Uhr für die Baumaßnahmen teilweise gesperrt.

